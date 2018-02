Valverde: "Dembélé està preparat, per això està entrant a les convocatòries"

En la prèvia del Barça-Girona d'aquest dissabte (20.45 h / Movistar Partidazo) el tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, ha tingut unes paraules sobre els fets tràgics succeïts aquest dijous a Bilbao en les baralles entre grups ultres que va acabar amb ertzaina mort: "Estem tots afectats, és una situació dura. El futbol està pensat perquè la gent gaudeixi amb el seu equip, però hi ha qui l'utilitza com a coartada per altres qüestions que embruten aquest esport”.

L'entrenador també ha dit que cal una reflexió profunda sobre el tema que transcendeixi l'àmbit del futbol per "mirar també cap a la societat". Des del punt de vista esportiu, Valverde ha dit sobre el Girona que és un equip "molt intens" i ha destacat el bon moment que viu: "És una de les revelacions de la Lliga. No s’amagaran, no es posaran tan endarrere com altres equips. Tenen un joc alegre, busquen centrades a l'àrea on hi ha Stuani, Portu està fent gols... Venen aquí a donar la sorpresa”.

Preguntat per l'acumulació de minuts de Messi i Suárez en els últims partits, Valverde no ha volgut revelar si demà algun d'ells descansarà, i s'ha limitat a dir que "hi ha la possibilitat" que això passi. També ha admès que si porten tants minuts jugats és per "l'exigència" dels partits. De fet, el tècnic basc ha remarcat que "cada cop queda menys" i que els partits són cada cop "més definitius".

Elogis per a Sergi Roberto

Seguint amb més noms propis, Valverde ha elogiat Sergi Roberto, renovat aquest dijous: "S 'ha adaptat a jugar enrere, té sortida de joc per fora i per dintre i té un compromís amb l'equip i una voluntat que l'ha fet arribar a una posició altíssima. És una benedicció tenir-lo". Pel que fa a Dembélé, s'ha limitat a dir que "està preparat" i que per això està "entrant en les últimes convocatòries".

També se li ha preguntat per Denis Suárez, ja que el de demà pot ser un partit on hi hagi rotacions (com segurament la de Piqué, perquè pugui acabar de fer net de les molèsties que arrossega des del partit contra l'Espanyol), i Valverde ha afirmat: "El Denis ha d'esperar la seva oportunitat i, quan la tingui, aprofitar-la".