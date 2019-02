Valverde: "Hem tingut poca fluïdesa al primer temps però els partits són llargs"

El tècnic del Barça, Ernesto Valverde, ha admès que a la primera part de la victòria contra el Valladolid no "han tingut prou fluïdesa", ni "una circulació de la pilota suficientment ràpida per donar pilotes clares als davanters", però ha recordat que a la segona part, amb el rival més cansat, han sigut "més el Barça" i han comptat amb força ocasions clares. Valverde també ha admès que, malgrat la primera part fluixa d'avui, estava convençut que l'equip rendiria davant els partits d'alt voltatge que han d'afrontar els pròxims dies. "A la primera volta també arribàvem en una situació similar per jugar a Wembley contra el Tottenham i vam mostrar un gran rendiment", ha recordat el tècnic.

Valverde, que ha repartit elogis per Gerard Piqué i Thomas Vermaelen, ha afirmat que si haguessin marcat "un parell d'ocasions al segon temps" el partit hauria acabat 3-0 i "la lectura seria una altra". El tècnic, malgrat reiterar la falta de fluïdesa al primer temps, també ha defensat que l'equip "no ha patit a la segona part", tot i que la diferència en el marcador era mínima. El Txingurri també ha parlat de Boateng, titular avui a la Lliga per primer cop amb el Barça: "Té clar el seu rol al Barça i per què ha vingut. Ens ha ajudat i esperem que ens pugui continuar ajudant en altres ocasions".

Finalment, preguntant per si tenia por abans que Messi xutés els penal, el tècnic s'ha mostrat rotund i esquerp: "No tinc por que Messi pugui fallar un penal. Em pensava que avui els marcaria tots dos i, de fet, podria haver fet un parell de gols més amb les ocasions que hem tingut". Dimarts, contra l'Olympique de Lió, el Barça necessitarà mostrar una cara molt millor que la que ha ensenyat contra el Valladolid.