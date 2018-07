Valverde: “Esperem que Dembélé exploti aquesta temporada, és un jugador extraordinari“

Ernesto Valverde no sap si el Reial Madrid queda “debilitat” per la baixa de Cristiano Ronaldo, però en roda de premsa a les instal·lacions de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA) ha reconegut que la seva marxa és "una baixa important", igual que ho és la d'Andrés Iniesta per al Barça, ha dit. "No sabem com pot afectar (a l'equip), però tinc la seguretat que treballen perquè es noti el menys possible", ha afegit.

Sobre la possibilitat que arribin més fitxatges a la seva plantilla, l'extremeny ha dit que el club està obert "a qualsevol possibilitat". "Tenim baixes importants al centre del camp amb l'absència d'Andrés i Paulinho. És possible que hi hagi alguna incorporació per aspirar a tot, que és la nostra obligació. Volem fer l'equip més competitiu possible. Aquesta és la idea del club", ha manifestat. Quin perfil es busca? "Ens agrada ficar gent per dins, que es desenvolupin bé en els interiors i que tinguin certa arribada", ha apuntat.

Sobre Malcom, que podria debutar aquest dissabte al Rose Bowl (Pasadena, Califòrnia) contra el Tottenham, ha dit que “és un jugador jove amb projecció” i podria tenir minuts en l’amistós. També ha comentat que espera que Dembélé “exploti” aquesta temporada. “És extraordinari i té grans qualitats. Ens va donar moltes coses la temporada passada, però va ser accidentada per a ell amb una lesió llarga. Ens ha de donar més”.

Al costat de Valverde, hi havia el central francès Clément Lenglet, que ha reconegut que està “molt content” de ser al Barça. “Estava preparat per signar aquí i cada dia em trobo millor. Intento parlar amb gent del club i amics per acostumar-me a l'entitat i la manera de jugar. He de seguir en aquest sentit per créixer”.