Valverde: "Esperem que Umtiti estigui aviat amb nosaltres, el que té son unes molèsties"

El tècnic blaugrana Ernesto Valverde ha parlat en la prèvia del Barça-Athletic Club d'aquest dissabte i ha valorat la lesió d'Umtiti, que serà baixa contra els bascos per unes molèsties al genoll. "Té molèsties al genoll, dimecres tampoc podrà jugar contra el Tottenham [va ser expulsat contra el PSV], esperem que estigui aviat amb nosaltres. Només són unes molèsties", ha assegurat el tècnic basc. Alhora que ha lloat a Lenglet i ha recordat a Vermaelen: "El veig bé, és un gran professional i està a la nostra disposició. També veig bé al Thomas [Vermaelen]." Per tant, no es descarta la possibilitat que el francès i el belga facin parella titular contra l'Athletic i que Piqué descansi.

A la convocatòria s'ha quedat fora el lesionat Umtiti i els descartats Malcom, Denis Suárez, Aleñá i Samper

Valverde, que ha afirmat que se sent recolzat pel club, ha recordat la derrota de Butarque i no ha volgut culpar a Piqué, que va fallar en el segon gol del Leganés. "Em preocupa més el primer gol encaixat que el segon. A Piqué el veig molt centrat amb el futbol [en referència a si Piqué podria estar distret per altres assumptes extraesportius]", ha dit el preparador basc. "No vam trobar reacció als dos gols en un minut que vam encaixar a Leganés. Va ser un cop dur per a l'equip. Per defensar bé has d'atacar bé", ha explicat el Txingurri, que acte seguit ha matisat què volia dir quan va afirmar que la derrota a terres madrilenyes havia estat "un accident": "Hem de millorar sempre, inclús quan guanyem. Amb accident a Butarque em referia al fet de rebre dos gols en poc més d'un minut". El basc també ha evitat comparar la derrota de Leganés amb la de Roma del curs passat, en què l'equip tampoc va trobar reacció a un marcador advers.

El tècnic també ha explicat que hi ha diverses coses a millorar i no descarta canviar el dibuix contra l'Athletic: "Quan no guanyes sempre penses que has de millorar, perquè penses que alguna cosa ha faltat. A Leganés em vaig preocupar després dels dos gols que vam rebre, perquè no trobàvem amplitud en el joc. Són coses que s'han d'anar polint. El dia del Girona, fins a l'expulsió, estàvem fent un bon partit. El dia del Girona no em vaig preocupar pel joc i, contra el Leganés, vaig tenir la sensació de que sí que vam notar més els gols, però hi va haver fases del joc el dia del Leganés, durant el primer temps, en què vam estar molt bé". Valverde tampoc ha posat en dubte l'actitud de l'equip: "No em preocupa el que s'ha escrit després de la derrota a Butarque, perquè quan perds sembla que hi ha barra lliure. Ens vam equivocar, tots ens equivoquem, però l'actitud de l'equip és impecable".

Valverde també ha lloat l'Athletic Club que ara entrena el Toto Berizzo: "Tenint en compte el seu esperit, ens espera un partit molt intens i físic, haurem de superar la seva primera pressió per poder desenvolupar el nostre joc. Estaran forts els 90 minuts i no vindran a especular, sinó a buscar el partit". I ha valorat els bon partit (1-1) que els bascos van fer a San Mamés contra el Reial Madrid: "Va ser a San Mames i no al Bernabéu, però contra el Betis, fora van mostrar la mateixa personalitat: amb intenció de dominar i no de deixar que el rival et sotmeti. Serà un partit obert". Per últim, el tècnic basc també ha afirmat que li agrada el nou escut del Barça.