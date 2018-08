Valverde: "Ha arribat el moment d'analitzar tot el que ha passat a la gira"

L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, ha tornat a treure importància a la segona derrota consecutiva que l'equip ha patit després de perdre per 0-1 davant el Milan en el tercer i últim partit de la seva participació en la novena edició de la International Champions Cup i ha dit que ara el que compta era fer balanç de la gira.

"No és el moment de parlar de resultats ni de ningú en particular sinó d'analitzar en el conjunt el que hem aconseguit a la gira", ha comentat Valverde. "Com vaig dir als anteriors partits, el que hem fet al camp, especialment a la primera part i el començament de la segona ha estat un gran futbol que ens ha fet mereixedors d'haver marcat diversos gols".

Valverde ha reiterat que l'equip ha donat molt bona imatge en els tres partits encara que al final només ha pogut aconseguir una victòria, el triomf que han aconseguit, el del primer partit contra el Tottenham anglès va ser a la tanda de penals (5-3) després de concloure el temps reglamentari amb empat a 2-2, patir dues derrotes davant el Roma (2-4) i el 0-1 del Milan.

Del partit davant l'equip italià, Valverde ha dit haver quedat molt satisfet amb el que el ha vist fer al jove migcampista de 18 anys Riqui Puig, que ha sortit a la segona part i ha estat sense discussió el millor jugador del Barça. Però Valverde ha dit que calia ser cautelós i tenir paciència amb un jove del planter a qui encara li queda un llarg camí per recórrer. En aquest sentit, Valverde ha volgut posar les coses al seu lloc de cara al proper partit de la Supercopa d'Espanya i per a res ha avançat que Puig hagi de ser titular. "Estem contents amb el que han fet els jugadors del filial que han vingut. També amb Riqui, per descomptat. Ha fet una gran segona part. La idea és estar tranquils amb els jugadors perquè ens emocionem tots ràpid", ha argumentat Valverde.

El tècnic blaugrana ha assegurat que participar a la gira es tractava d'una preparació de cara a la temporada regular. "No es tracta de donar premis, sinó de guanyar-se un lloc. La setmana que ve ens retrobem tots i ja veurem el que fem", ha valorat el tècnic blaugrana.

També ha elogiat el porter holandès Jasper Cillessen, tot i que el jugador no té encara definit el seu futur i continuïtat amb el Barça. "No crec que es generi una situació rara si es queda. Ell sap la idea que tinc i espero que es quedi content. Estem molt satisfets amb la seva professionalitat i amb la seva actitud. La meva idea és comptar amb dos bons porters, que són els que tenim ara i comptem amb tots dos. És cert que Jasper no juga tant, però el dels porters és així".

Valverde s'ha centrat després en el que havia estat la gira pels Estats Units, especialment pel que fa a resultats, i ha dit que han jugat molt millor futbol que el que els resultats han deixat amb dues derrotes consecutives i amb prou feines un empat contra el Tottenham. "Hem perdut dos partits i n'hem empatat un, però marxo amb bona sensació per com han anat les coses. Ens van guanyar a última hora també contra la Roma. El desenllaç d'aquest partit ha estat sorprenent perquè hem dominat. Però bé, del que es tracta és veure que jugadors com Collado, Riqui Puig, Joan Miranda, Marc Cucurella ens poden ajudar", ha analitzat Valverde, que ha alabat i manera especial la tasca dels jugadors del planter.

Però sobretot l'aportació que han fet els nous fitxatges com els brasilers Malcom i Arthur Melo juntament amb el francès Clément Lenglet. "M'emporto moltes coses. Teníem confiança que tant Lenglet, Malcom com Arthur ens ajudarien. També he vist Rafinha després de molt temps", ha destacat. "Tot el que he vist m'ha agradat i ha estat positiu".