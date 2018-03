Valverde: "Hauríem firmat amb sang estar així en aquest moment de la temporada"

Fa dies que Ernesto Valverde parla del "compte enrere". El tècnic del Barça sap que s'ha arribat al moment clau de la temporada i que cada partit passa a tenir el doble d'importància que l'anterior. En el cas del d'aquest diumenge, contra l'Athletic Club, espera aconseguir els tres punts per encarar amb màxima confiança "un abril terrorífic".

"Després d'aquesta aturada ve un mes d'abril terrorífic on ens juguem la temporada. Començar guanyant el primer dels deu partits és important", advertia el Txingurri, que té un equip líder a la Lliga, classificat per la final de la Copa i a quarts de final de la Champions. "Hauríem firmat amb sang estar així en aquest moment de la temporada", reconeix.

Però, com el mateix Valverde adverteix, no hi ha res guanyat. El primer partit d'aquest compte enrere és contra l'Athletic, precisament l'equip que entrenava Valverde l'any passat. "És un partit especial per mi", reconeixia el Txingurri, qui alertava dels perills d'un rival que, malgrat ser irregular en lliga, sempre presenta batalla. "L'Atètic de Madrid està a vuit punts de nosaltres i pensa que pot ser campió. L'Athletic està a vuit punts d'Europa i també pensa que té possibilitats".

Però, sobretot, el partit arriba en un moment delicat per les baixes del Barça i perquè és l'últim abans de l'aturada de seleccions. "Anem amb els justos", reconeixia l'entrenador, que no podrà comptar amb els lesionats Semedo, Denis, Sergio Busquets ni Vermaelen, a més del sancionat Luis Suárez. En el cas de Vermalen, ha caigut a última hora de la llista per una contusió que va rebre en una topada amb Cuenca, jugador del B.

L'advertència del Roma

Tot i que a l'entorn s'ha desfermat un ambient optimista perquè el Barça ha quedat emparellat a la Champions contra el rival teòricament més assequible, Valverde s'ha encarregat de posar aigua al vi i rebaixar l'eufòria.

"No volíem ni el Madrid ni el Sevilla perquè són rivals que ja els tenim molt vistos. Però a partir d'aquí... tot això que el Roma és el millor rival, ni m'ho crec jo ni s'ho creu ningú (al club). Per nosaltres és un rival complicadíssim. Conec els jugadors i l'entrenador. Només cal mirar les estadístiques: va guanyar 3-0 el Chelsea i va quedar per davant de l'Atlètic de Madrid a la fase de grups. Això dona una idea aproximada del seu potencial".