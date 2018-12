Valverde: "Havia pensat en Rakitic o Vidal de lateral, però al final hem optat per jugar amb tres centrals"

Ernesto Valverde, després de la victòria al Ciutat de València, ha explicat que malgrat que ha havia pensat en Arturo Vidal o Rakitic com a possibles relleus del lesionat Semedo, ha decidit optar finalment per un sistema de 3-5-2 tenint en compte l'esquema del Llevant: "L'any passat aquí ens van fer cinc gols, per tant, era una bona manera també de tapar els seus contraatacs. Al principi ens ha costat una mica, perquè no estem tan acostumats a aquests mecanismes, però de mica en mica ens hem trobat millor". Valverde també ha deixat clar que han conegut la baixa de Semedo aquest diumenge al matí.

Preguntat per una nova actuació brillant de Leo Messi, Valverde s'ha desfet en elogis cap a l'argentí, però ha argumentat que ja no sap "que més dir" sobre el capità blaugrana. "Marca grans gols, assisteix i sempre ens dona moltíssim: és una gran sort tenir-lo amb nosaltres i que sempre tingui grans actuacions", ha explicat el tècnic basc, que ha recordat que des que és entrenador del Barça, la pregunta que més li repeteixen son valoracions de les grans actuacions de Messi.