Valverde: "Hi ha bona sintonia amb el club i tinc contracte en vigor"

L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, ha assegurat que posarà "el millor equip" per intentar passar contra el Llevant aquest dijous, fet que fa preveure que hi hagi menys rotacions que en l'anada, però sense oblidar que diumenge juguen partit de Lliga contra el Leganés al Camp Nou. Respecte a un dels noms del dia, Frankie De Jong, que 'Mundo Deportivo' ha avançat aquest dimecres que hauria dit que no al Barça per fitxar pel PSG, ha dit: "És un bon jugador i ja veurem on acaba. Ara està a l'Ajax i no parlem dels jugadors que no estan amb nosaltres. Jo no he parlat amb ell". Valverde també ha tirat pilotes fora, un cop més, sobre si seguirà la temporada vinent al Barça: "Tinc contracte en vigor i aquí estem. Quan s'hagi de dir alguna cosa, ja es dirà. Hi ha bona sintonia amb el club".

Sobre la marxa de Munir i el fet que el Barça s'hagi quedat sense un nou suplent, Valverde ha dit que "estan oberts al mercat", però que si no arriba ningú hauran de seguir endavant amb els jugadors que hi ha a l'equip i que són "els que han de fer que això tiri endavant", però no ha descartat que "dins de les possibilitats del club" es pugui "buscar reforçar l'equip". L'alternativa que planteja el tècnic basc és utilitzar futbolistes d'un altre perfil en aquesta posició "si és necessari". Preguntat per la planificació esportiva, ara que el Barça s'ha quedat sense un suplent clar de Luis Suárez (Munir ha marxat al Sevilla i Paco Alcácer va fer les maletes a l'estiu per jugar al Borussia Dortmund), Valverde ha defensat la feina de planificació de la plantilla afirmant que ell també en forma part.

Valverde destaca la importància de la Copa

El tècnic blaugrana també ha analitzat el rival d'aquest dijous, el Llevant: "És una eliminatòria, Per tant, en moments decisius cada equip fa el que millor sap fer. Segur que hi haurà moments d'anada i tornada i el Llevant té bons jugadors a l'atac i ho està fent bé fora de casa. Haurem d'estar concentrats". El tècnic basc ha dit que la seva intenció fonamental és "anar a guanyar": "És important no encaixar gols, però sens dubte és més important que n'anem a marcar". Valverde també ha afegit: "El Llevant segurament buscarà resguardar-se d'alguna manera, però crec que serà atrevit, que tirarà la pressió alta com ens ha fet en altres partits i, si ens espera, segur que és per sortir al contraatac amb els seus futbolistes ràpids".

El Txingurri ha destacat la importància de passar l'eliminatòria: "És un partit decisiu. Sembla que com que el Barça ha guanyat la Copa les últimes quatre temporades li restem importància; fins que caus eliminat, i això no volem que passi".