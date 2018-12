Valverde: "Messi marca una època irrepetible al futbol"

Després de la contundent victòria del Barça al derbi, Ernesto Valverde s'ha desfet en elogis cap a Lionel Messi: "És una sort tenir-lo, és un jugador que marca una època irrepetible en el futbol". El tècnic basc també s'ha mostrat satisfet pel partit del seu equip i ha tingut un gest per l'Espanyol, animant-lo a seguir fent bons partits d'ara en endavant.

Ernesto Valverde ha valorat la dificultat de guanyar el derbi, però no creu que sigui un cop d'efecte a la Lliga. Preguntat per Ousmane Dembélé, Valverde ha seguit el seu discurs habitual afirmant que esperen "grans coses d'ell", però en la mateixa resposta ha nombrat també a Philippe Coutinho, Denis Suárez i Carles Aleñá.

El preparador blaugrana ha explicat que una de les seves intencions era, a banda de superar la pressió blanc-i-blava, anul·lar als seus millors futbolistes, com Marc Roca o Sergi Darder. El tècnic basc també ha admès que darrerament havien parlat com millorar defensivament i ha celebrat no encaixar gol per segon partit consecutiu a la Lliga, després de la victòria la setmana passada contra el Vila-real.