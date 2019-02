Valverde: "Si Messi no està en condicions no serà a la llista"

La prèvia del clàssic de les semifinals de la Copa del Rei entre el Barça i el Madrid està marcada per un nom propi: Leo Messi. L'argentí arrossega molèsties del partit de dissabte contra el València i la seva presència a l'onze titular és una incògnita. Ernesto Valverde ha explicat que "no sap" quin és el seu estat físic real, i que no ho podrà saber fins a l'última sessió d'entrenament d'aquest dimarts. "Veurem com està, si pot completar la sessió i de quina manera. Si està en condicions entrarà a la convocatòria. I si no està en condicions no hi serà".

De totes maneres, Valverde ha deixat oberta la porta a convocar Leo Messi i a esperar fins just abans del partit per decidir si el fa entrar a la llista definitiva. I és que, encara que els metges li donin el vistiplau, l'entrenador diu que sempre es refia del que li diu el jugador. "La decisió la prens tu, però el més important és que el futbolista et digui que està preparat".

El que no farà, segur, és prendre riscos. "No soc partidari de fer-ho quan tens tants partits al davant. Si el del Madrid fos l'últim de la temporada seria diferent. Arriscar-se amb Messi o qualsevol altre jugador faria que sortís a jugar amb el fre de mà. I és un partit que no es pot jugar amb el fre de mà".

"Arriscar-se amb un futbolista faria que sortís amb el fre de mà. I el clàssic és un partit que no es pot jugar amb el fre de mà" Ernesto Valverde Entrenador del Barça

El tècnic, preguntat sobre la condició de favorit del Barça segons si juga l'argentí o no, ha assegurat que la presència de Messi no desequilibra la balança en aquest sentit, perquè "una eliminatòria entre Barça i Madrid no té favorits".

"Tots sabem quin gran jugador és Messi i el que transmet al nostre equip i a la nostra afició", ha reflexionat el Txingurri, però ha comentat que, amb ell o sense, la idea de joc serà "la mateixa": "Tenir la iniciativa, dominar el joc i evitar contraatacs".

També ha aprofitat l'ocasió per recordar que els blancs, exceptuant el 5-1 de la primera volta de la Lliga, havien obtingut bons resultats al Camp Nou últimament. "Esperem la millor versió del Madrid, la que estem veient els últims partits. Crec que nosaltres estem en un bon moment. Així l'eliminatòria té més al·licient".

En una roda de premsa centrada en Messi, Valverde tampoc ha donat pistes sobre l'estat de forma de Dembélé. El francès és a la recta final de la recuperació i està "complint els terminis", perquè ja s'entrena aquesta setmana, tal com estava previst. Però per saber si estarà a punt per jugar contra el Madrid caldrà esperar a veure l'última sessió d'entrenaments.

Finalment, ha tret importància al fet que el Madrid s'hagi queixat del calendari –té un dia menys de descans– i ha dit que era "ajustat per a tothom". "A nosaltres ens va tocar contra el Sevilla. No és gens estrany ni especial. Ens afecta absolutament a tots. Avui li toca al Madrid, demà al València o a l'Atlètic de Madrid..."