Valverde: "Messi té unes petites molèsties, l'hem canviat per precaució"

Després de la victòria contra el Vila-real, Ernesto Valverde ha valorat que han començat bé. "Al principi hem fet els dos gols, estàvem jugant bé. L'últim terç de la primera part, després que Messi hagi tingut molèsties i tot s'hagi aturat una mica, és quan hem estat pitjor i ells ens han dominat i ens han fet el gol, que ha sigut un golàs. A la segona part hem millorat", ha analitzat el tècnic blaugrana. "Messi té unes petites molèsties a l'abductor [de la cama esquerra], l'hem canviat bàsicament per precaució", ha afegit sobre la substitució de l'argentí al descans.

"Amb els canvis hem millorat i hem recuperat una mica el control i hem acabat bé el partit. Ells són molt veloços al contraatac, l'any passat ja ens ho van fer passar malament i els hem pogut aturar bé", ha valorat Valverde respecte a l'entrada de De Jong i Ansu Fati a la segona part. El tècnic blaugrana també ha parlat de la manca d'encert de Luis Suárez els últims partits, que l'extremeny ha demanat no treure de context: "Suárez va fer dos grans gols aquí a casa contra el València no fa gaire. Ha estat un mes lesionat... És un jugador que ha fet història com a golejador en aquest club, ha sigut decisiu i ho seguirà sent".

Valverde també ha parlat de l'encaix de Griezmann: "A l'Atlètic bàsicament ha jugat de davanter, a la Reial Societat feia d'extrem esquerre, amb una gran habilitat per a la desmarcada. Pot jugar en diversos llocs, però el veig bé a l'esquerra, ja que ens ajuda en el replegament defensiu, té habilitat per associar-se i després apropar-se a l'àrea. Té un perfil diferent del de Dembélé, que rep i encara". Per acabar, el tècnic també ha lloat l'aportació d'Ansu Fati i ha valorat que "no es poden dipositar totes les responsabilitats en ell en els moments difícils".