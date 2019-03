Valverde: "Mourinho o Zidane? Són grans entrenadors... com Solari"

Calma i prudència. Ernesto Valverde ha estat concís en el rerefons del seu missatge durant la roda de premsa prèvia al partit contra el Rayo Vallecano (18.30h, beIN). L'eliminació del Reial Madrid de la Lliga de Campions i els resultats continentals en general reforcen l'habitual postura de l'entrenador del Barça, poc amic de l'excés de confiança i de les relaxacions. "Crec que afrontar la visita del Rayo amb la mentalitat de partit menor és la primera passa en la direcció de la derrota. Hi ha partits que centren els focus de la temporada i d'altres que no i que poden decidir un títol, com és aquest cas", ha comentat.

"Costa molt guanyar els tres punts en aquesta Lliga, especialment al final de la temporada. Tots els equips lluiten per aconseguir els seus objectius. La gent s'ha d'il·lusionar amb nosaltres, amb el joc i els resultats. També hem de tenir prudència. Ja hem vist que a la Lliga de Campions s'estan classificant els equips que van quedar segons a la fase de grups. El Porto, que va ser líder, va passar de ronda suant", ha apuntat.

El 'Txingurri' vol que la plantilla tingui peus de plom abans de jugar les hipotètiques finals. Ha destacat la situació de Boateng i de Samuel Umtiti. "Algun davanter ha de quedar-se fora de la convocatòria. Les últimes setmanes el descartat ha estat Boateng. Ha de treballar més perquè això canvii. Si fos un altre el descartat la pregunta seria diferent. A Umitit el veig cada dia amb més confiança. Fa temps que no juga d'una forma regular. Mica en mica anirà recuperant el seu nivell. No ens enganyarem, quan portes un temps aturat has de recuperar el to", ha dit el tècnic, que ha deixat clar que no vol que Rakitic deixi el club a l'estiu: "No hi penso. No penso en la sortida de cap jugador. No hi ha res que em faci pensar en la sortida de Rakitic".

El moment del Madrid

Valverde ha valorat de puntetes la crisi institucional del Reial Madrid, ara un mar de dubtes després del KO a la Champions. "Vivim aquesta situació des de la distancia i amb respecte. Ja sabem com és el futbol, que les coses poden canviar en un moment. Quan veiem que hi ha equips que cauen a la Champions amb bons resultats al partit d'anada, veiem que guanyar és molt difícil i que hem d'estar molt atents. Ningú està protegit", ha comentat.

Lectures personals a banda, encara no descarta l'equip madrileny en la lluita pel títol domèstic. "Jo no descarto cap equip a la Lliga. Per respecte i per matemàtiques. No m'importa l'opinió dels altres. L'Atlètic és el rival que està més a prop. Hem de centrar-nos en els nostres partits, ho tenim clar. Ja ens fixarem més endavant en el partit contra els madrilenys", ha dit. Preguntat pel nivell de José Mourinho i Zinedine Zidane, que sonen per agafar les regnes del Madrid la temporada vinent, Valverde ha estat políticament correcte, fent referència a Solari, l'actual entrenador: "Els dos són grans entrenadors, ja ho han demostrat... com Santiago Solari".

Un futbol menys masclista

El tècnic blaugrana ha valorat el moment del futbol en termes de masclisme, aprofitant el context del 8M. N'ha destacat la seva evolució cap a un esport plural, d'ànima femenina. "El futbol està donant passes molt importants. Que la dona tingui cada vegada més pes és una cosa imparable. És una cosa molt cara i evident. Els partits que es van disputar a San Mamés o al Wanda són bons exemples. També ho veiem al futbol masculí. Ja és normal veure àrbitres que són dones. Entenc que tot seguirà endavant. Ens uns anys podríem veure una entrenadora en el meu lloc. A nivell d'expressions, millorar és una qüestió d'educació. Hauríem de fer més autocrítica".