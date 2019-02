Valverde: "Necessitàvem agitar el partit d'alguna manera"

Ernesto Valverde ha valorat molt positivament la victòria del Barça a Sevilla, sobretot perquè ha arribat després d'una modificació tàctica al descans, amb un doble canvi. "Necessitàvem agitar el partit d'alguna manera. Volíem agitar-lo perquè alguna cosa no funcionava a la primera part", ha dit el Txingurri, justificant l'entrada de Sergi Roberto i de Dembélé a la segona part.

El tècnic blaugrana ha explicat que als primers 45 minuts l'equip tenia la pilota a l'àrea rival, però que era una situació "enganyosa" perquè en qualsevol moment el Sevilla podia sortir al contraatac. "I així ha arribat el segon gol", afegia. A la represa, Valverde no només va fer els canvis al descans sinó que també ha retocat el sistema, per tornar al 4-3-3, "després que el Sevilla fes canvis i reforcés el mig del camp".

Pel que fa als noms propis, Valverde ha assegurat que la titularitat d'Umtiti era per decisió tècnica i que les molèsties que ha patit Lenglet aquesta nit passada no hi han tingut res a veure, mentre que, ha qualificat Messi com un jugador "decisiu". "Mereix tres felicitacions i mitja. Tres per als gols i mitja per a l'assistència".

Finalment, i preguntat sobre el calendari –del que se n'ha tornat a queixar l'entrenador del Madrid–, ha reflexionat: "Del calendari es pot queixar qualsevol. El Sevilla ve de jugar dimecres. I nosaltres també podem queixar-nos. Ja sabem que, en funció de quin club ho digui, se'n fa més ressò".