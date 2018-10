Valverde: "Necessitàvem fer un pas endavant"

Content pel resultat i per la imatge de l'equip. Ernesto Valverde ha destacat el bon partit del Barça contra l'Inter. "Necessitàvem fer un pas endavant", ha dit d'entrada, parlant de com n'era d'important el primer partit sense Messi, absent per lesió.

"Sabíem que ens pressionarien. Era clau portar la pilota al seu camp i la pressió desprès de les pèrdues", ha comentat Valverde, que ha posat l'accent en els noms d'Arthur Melo i Rafinha.

"El més bo del partit d'avui és que hem superat les adversitats. Però no sé si ha sigut millor o pitjor que altres partits. A Wembley ho vam fer molt bé", afegia el Txingurri, que considerava que el Barça està fent "una molt bona Champions".

"Venim de dues victòries. Ara ens arriba el clàssic, que ja sabem què significa a nivell emocional. Però són partits on no hi ha distàncies, encara que un estigui molt bé i l'altre no tant. No crec que tinguem cap avantatge", ha comentat, ja en vistes al partit del diumenge contra el Reial Madrid.