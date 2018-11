Valverde: "No podem córrer riscos amb Coutinho"

Abans del partit contra l'Atlètic de Madrid d'aquest dissabte, Ernesto Valverde ha lloat les armes del conjunt madrileny i ha dit que hauran d'estar molt atents, sobretot als contraatacs o en la pilota aturada, on els matalassers "són molt forts". El tècnic basc ha admès que aquesta temporada estan donant la cara amb rivals importants i que els partits amb rivals a priori inferiors els estan costant més. "Intentarem donar la nostra millor versió contra l'Atlètic. Tenim molt potencial i podem optar a tot. És un partit importantíssim i més després d'haver perdut en l'últim partit contra el Betis", ha afirmat. Valverde no ha confirmat si Philippe Coutinho està recuperat: "No podem córrer riscos tenint en compte el calendari que tenim al davant".

Sobre Ousmane Dembélé, que Valverde va deixar fora de la convocatòria en l'últim partit, ha dit que entre tots l'ajudaran a treure "el seu talent innat i molt difícil de trobar en el món del futbol". Ivan Rakitic, lesionat i sancionat, serà baixa contra els matalassers. Un lloc que podria ocupar Arturo Vidal: "És una possibilitat, sens dubte és un jugador que ens està ajudant quan entra des de la banqueta". A la defensa, Samuel Umtiti ja està recuperat: "És una sort, fins ara hem aguantat amb només dos centrals [Piqué i Lenget] i ara tenim més opcions". Pel que fa als futbolistes internacionals, el brasiler Arthur ha jugat els 180 minuts amb el Brasil i es va incorporar als entrenaments aquest dijous: "Tinc en compte que ho ha jugat tot amb el Brasil i és una cosa que valorarem a l'hora de fer l'onze".

Respecte als problemes per deixar la porteria a zero: "Hi ha partits en què no estem tenint gaires ocasions i d'altres en què ens estan generant molt. Ens hem de fixar en els que ho hem fet bé. És important no encaixar gols, l'any passat ens va servir per sumar molts punts".