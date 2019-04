Valverde: "No hi ha cap escenari idoni per dosificar Messi"

Amb deu punts d'avantatge a la Lliga i a falta de nou jornades per acabar, pot ser el moment ideal per dosificar futbolistes. Però això és decisió final de l'entrenador, i Ernesto Valverde decideix mantenir la incògnita fins a l'últim minut. L'entrenador del Barça no ha volgut dir si farà rotacions aquest dimarts a Vila-real, i encara menys si un dels que es quedaran sense jugar és Leo Messi.

"Mai hi ha cap escenari idoni per dosificar un jugador com Messi. Ja ho veurem. Molta gent té posada la vista a la Champions però els tres punts de demà són tan importants com els del dissabte contra l'Atlètic de Madrid", ha comentat el tècnic blaugrana abans de l'últim entrenament previ al partit. "Els nostres rivals estan esperant una ensopegada per alimentar la possibilitat que ens poden atrapar. I no volem donar-los aquesta opció", afegia el Txingurri.

El dubte sobre l'onze titular és la principal incògnita d'un partit en què el Barça confia sumar els tres punts i mantenir l'avantatge a la Lliga abans de rebre dissabte l'Atlètic de Madrid. "El Vila-real és un equip contra el que generalment ens costa a guanyar".

Valverde, que ha reconegut que els dos equips s'hi "juguen molt", no ha volgut fer especulacions sobre els títols que es poden guanyar aquesta temporada, i ha dit que veu "igual de pròximes i igual de llunyanes" tant la Lliga com la Copa i la Champions.