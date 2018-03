Valverde: "No especularem, malgrat tenir 11 punts d'avantatge"

"Si la pregunta és si amb 11 punts especularem, la resposta és que no. Nosaltres hem d'anar a per al partit", ha dit Ernesto Valverde quan se li ha preguntat per si l'equip tenia pressa per guanyar la Lliga. El tècnic del Barça ha posat l'accent en el partit contra el Sevilla i ha parlat de la necessitat de guanyar els tres punts com un objectiu no només esportiu, també anímic. "Guanyar seria important, perquè després d'aquest ens quedaran cinc partits a casa i tres a fora".

El Barça visita aquest dissabte el Sánchez Pizjuán (20.45 h) amb un coixí d'onze punts al capdavant de la Lliga i amb un ull pensant en el partit de Champions contra el Roma. També els andalusos tindran Europa al cap, ja que s'enfronten al Bayern Munic. "No m'espero un Sevilla amb moltes rotacions. Per ells també és un partit important", deia el Txingurri, alertant que el rival no té garantida una plaça per a Europa de cara a la temporada vinent.

El dubte de Messi

La gran incògnita serà Leo Messi, que no va jugar cap partit amb l'Argentina perquè tenia molèsties. "L'estem cuidant igual que el van cuidar a la selecció", reflexionava el Txingurri, que no ha desvelat la incògnita sobre si tindrà minuts a Sevilla. "Té una petita molèstia. Això és una cosa, i que després porti a una lesió muscular és molt més greu", afegia l'entrenador, que reconeixia que la decisió final també pot tenir a veure amb el partit del dimecres de Champions.

L'altre nom propi és Sergio Busquets, que no viatjarà a Sevilla per la lesió al peu. La previsió, però, és que el migcampista "estigui disponible per al Roma".

Valverde ha assegurat que l'aturada per seleccions, més enllà de l'aspecte físic, ha servit perquè els jugadors i l''staff' canviés d'aires i encarés amb bona predisposició el tram final i decisiu de la temporada. "La sensació és bona. Veníem molt carregats dels últims partits. Abans de l'aturada estàvem molt concentrats i ens hem pogut mentalitzar pel que ens ve. Crec que sí, que estem bé. Demà es veurà".