Valverde: “No m’agrada parlar de doblets ni triplets”

Ernesto Valverde viurà la seva segona final de Copa com a entrenador. A Mestalla, “amb una ciutat bolcada” amb el seu equip, el Barça va aconseguir classificar-se per a la final i, segons l’opinió del tècnic, de manera merescuda: “Hem dominat, pensem que hem merescut passar”. De fet, Valverde va deixar ben clar que l’eliminatòria no es va resoldre per la millor “pegada” dels blaugranes, sinó perquè el seu conjunt va dominar en tot moment un València que va jugar les seves cartes.

Tot i haver arribat ja a una final i dominar a la Lliga amb autoritat, Valverde vol evitar l’eufòria en l’entorn i el mateix vestidor. “No m’agrada parlar de doblets ni triplets fins que les coses passen”, va assenyalar a la sala de premsa de Mestalla, indicant la recepta del que queda de temporada: “Centrar-nos en la Lliga i després en la Champions, en l’eliminatòria tan complicada que tenim”. En aquest sentit es va expressar el president Josep Maria Bartomeu, que va apuntar que arribar a la cinquena final consecutiva de Copa és “un cop moral important” que reforça el grup.

Valverde també va parlar dels problemes físics de Piqué. “Ell es trobava bé. A mesura que avançava el partit notava una sobrecàrrega i no volia arriscar més”, va dir. Precisament, Andrés Iniesta va dir que Piqué té el lloc de quart “capità guanyat, per com és, el temps que porta i la seva implicació”.