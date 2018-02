Valverde: "No m'espero un partit dur, la pilota s'ha fet massa gran"

Ernesto Valverde ha intentat rebaixar la tensió a la prèvia del derbi contra l'Espanyol. El tècnic blaugrana considera que serà un partit "de rivalitat i res més", i ha relativitzat tota la polèmica que ha precedit el partit d'aquest diumenge al RCDE Stadium, sobretot arran de les declaracions de Busquets i Piqué i la denúncia presentada pel club blanc-i-blau.

"No m'espero un partit dur. S'ha fet la pilota massa gran. Tot això que passa abans del partit ho emmarco en la rivalitat. És un partit de rivalitat, res més. Nosaltres intentarem estar a l'alçada i el rival, també", ha dit l'entrenador, que ha reflexionat sobre la importància de diferenciar entre la rivalitat i l'agressivitat. "Som rivals, no ens podem enganyar. Però també som companys. Als partits hi ha tensió, el que ens hi juguem, la rivalitat... Res més. És un partit de futbol. Ens pressionaran, els pressionarem i que guanyi qui jugui millor".

Valverde ha intentat deixar de banda la polèmica i posar l'accent en la pilota, com acostuma a fer habitualment. Una de les premisses per al partit serà el de mantenir l'ordre durant els 90 minuts. "Si ataques bé, defensaràs bé. Si no ataques bé és quan comences a exposar-te amb alguns desajustaments. Si perds la paciència, com el dia de l'Alabès, i vas molt amunt a l'atac, és quan hi ha els desajustaments i acabes encaixant un gol".

De cara al derbi, el tècnic del Barça preveu un Espanyol que no es tanqui al seu camp i que pressioni, almenys d'inici. "Ells començaran forts i nosaltres hem d'estar ben posicionats per demostrar que volem guanyar el partit. Estem preparats. Aquests partits es juguen amb el cor i cal demostrar-ho al camp".

Tot i la diferència de punts a la Lliga, Valverde ha insistit que no és moment per treure la calculadora ni pensar amb ratxes d'imbatibilitat a la competició. "No em vull tranquil·litzar amb això. Seria un pensament erroni. Pensar que tens cert marge et pot portar a cometre algun error. Queda molta Lliga i molts punts"

Amb Semedo, sense André Gomes

Valverde ha donat la llista de convocats per al derbi, on la principal novetat és la incorporació de Nelson Semedo, que havia sigut baixa contra el València per decisió tècnica. En canvi, en cau André Gomes, tot i que havia rebut l'alta mèdica. També són baixa els lesionats Dembélé i Vermaelen.

El tècnic no ha donat gaires pistes sobre l'onze inicial i no ha aclarit si farà rotacions pensant en la tornada de Copa, però ha reconegut que decidirà tenint en compte el desgast acumulat dels seus jugadors. "No em condiciona el partit de València. Em condiciona més d'on venim, de jugar el dijous a la nit, d'acumular partits durant aquest mes. El problema és el que portem acumulat".

Sobre Dembélé, que encara està recuperant-se, Valverde ha apel·lat novament a la prudència. "Intentarem ser cautelosos amb ell, com ho vam ser a l'anterior lesió. Aleshores va entrar de mica en mica. Ja ha fet part del treball amb el grup i veurem quan entra. No soc partidari de córrer riscos".