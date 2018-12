Valverde: "No ens podem permetre un accident i haver de jugar un partit de Primera amb dos centrals del filial"

Ernesto Valverde, abans d'enfrontar-se aquest dissabte al Celta, ha volgut recordar el potencial dels gallecs: "Té grans jugadors, com els davanters Iago Aspas i Maxi Gómez". Un rival dur de batre i amb la motivació de "marxar líders en solitari i contents a les vacances de Nadal". El tema principal de la roda de premsa, però, ha sigut el nou fitxatge, el central colombià Jeison Murillo, que arriba cedit del València: "Amb les circumstàncies de les lesions d'Umtiti i Vermaelen, hem considerat oportuna l'opció de Murillo: coneix el futbol espanyol i s'adequa als requisits de la situació econòmica del club, perquè arriba cedit. És un gran jugador i necessitem més centrals que els ara disponibles, Piqué i Lenglet". El tècnic blaugrana no ha volgut donar detalls sobre el tractament que està seguint Umtiti a Doha: "Estic desinformat, ho sento", ha dit irònicament, després que primer no hagués descartat la possibilitat que el tractament del francès a Doha s'allargui.

Valverde també ha defensat "no deixa de banda el planter", però que vol tenir "entre tres i quatre centrals de la primera plantilla". "Seria complicat jugar un partit de Primera amb dos centrals del filial que estan jugant a Segona B. S'ha de crear espai perquè els centrals del B ens vagin ajudant, que ja ho estan fent", ha raonat el tècnic basc, que ha recordat el cas de Miranda, titular en l'últim partit de Champions, i ha alertat que no s'ha de fer "demagògia" amb l'entrada dels futbolistes del filial al primer equip. "L'ideal és que tinguin l'espai per arribar al primer equip, però tenen espai al B per jugar bé i pujar de categoria. Nosaltres els mirem cada dia", ha afirmat Valverde.

Un dels altres noms propis de la roda de premsa ha sigut el de Coutinho: "Quan Coutinho, que és un gran jugador juga, em pregunteu per Dembélé si no juga i a la inversa. Hi ha trams de la temporada que un pot jugar més que l'altre, però tots dos ens aporten molt". En la roda de premsa també s'ha parlat de la posició de lateral dret, en què l'últim partit el Barça va haver de canviar el sistema, ja que Semedo i Sergi Roberto eren baixa per lesió. "Confiem que el Nélson [Semedo] estigui disponible per jugar contra el Celta, som optimistes. En canvi, el Sergi [Roberto], com Malcom, ho tenen complicat per jugar aquest dissabte". Finalment, Semedo ha entrat en la convocatòria, mentre que Roberto i Malcom segueixen de baixa. Miranda i Chumi, del filial, completen la llista.