Valverde: "El Pizjuán és dels desplaçaments més complicats que ens queden"

Ernesto Valverde ha explicat que prenen com a referència "diversos partits" amb el Sevilla d'aquesta temporada, no només el 6-1 de Copa al Camp Nou de fa unes setmanes. "A casa seva és un rival dur, on ha aconseguit bons resultats amb rivals de dalt de la taula al seu estadi. És cert que fora de casa li està costant més, però al Pizjúan ja ens han guanyat aquesta temporada. És un dels desplaçaments més complicats que ens queda". El tècnic també ha admès que el conjunt andalús és un rival que "sempre" els hi posa les coses difícils i que els seus jugadors sortiran motivats per guanyar els dos clàssic que haurà d'enfrontar el Barça després de la vista al Pizjúan.

Respecte Luis Suárez, Valverde ha dit que està "bé" i que ja es veurà "si juga d'inici". El Txingurri ha defensat l'uruguaià: "Genera sempre moltes ocasions i sí que és cert que passa per ratxes golejadores millors i pitjors; des que estic al Barça que em pregunteu per això. S'ha de tenir paciència, és el cinquè màxim jugador de la història del club". Valverde també ha assegurat que veu a Messi "com sempre" i "els rivals, segur que també". D'altra banda, el tècnic basc també ha confirmat que Samuel Umtiti ja està disponible i "en condicions de jugar", però ha admès que "ha d'agafar ritme": "Lenglet està apercebut de sanció i Vermaelen lesionat, és una possibilitat que contemplem el Samuel, però ja veurem què passa".

Preguntat pels duels contra el Madrid i la tornada de la Lliga de Campions, Valverde ha admès que "el calendari és dur, però també per al Sevilla" i que ho tenen tot en compte, sobretot, per "evitar lesions". El Txingurri també ha dit que "veu bé" al seu equip i ha recordat que, malgrat empatar a Lió 0-0, que estan "bé" i tenen "ganes" d'afrontar el tram que queda de temporada. L'entrenador blaugrana ha insistit en què el duel contra el Sevilla "és importantíssim", perquè saben "el que pot suposar de cara la classificació". Valverde ha volgut posar el focus en el duel contra el Sevilla: "Hem d'anar pas a pas, no podem pensar en els partits contra el Madrid i oblidar el del Sevilla".

Jesús Navas, el perill rival

L'entrenador blaugrana també ha parlat de Jesús Navas, que finalment ha entrat en la convocatòria malgrat tenir molèsties, i s'ha desfet en elogis cap al capità del Sevilla: "És un gran jugador i és molt perillós: genera moltíssim per al seu equip, però està tenint problemes amb les lesions. El calendari és molt dur per a tots i això influeix en les lesions. A l'anada, a la Copa, va fer un gran partit, però es va lesionar i no hi va poder ser a la tornada". "S'hi finalment juga, se l'haurà de vigilar", ha conclòs Valverde.