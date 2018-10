Valverde i Rakitic coincideixen: "Wembley és el millor escenari per reivindicar-se"

"Wembley és el millor escenari per acabar amb la ratxa de mals resultats fora de casa a la Champions". Ho ha afirmat Ernesto Valverde en la compareixença prèvia al partit contra el Tottenham de Mauricio Pochettino, que ha tingut lloc aquest dimarts a la catedral del futbol anglès. Un escenari de molt grata memòria per al Barça, amb les victòries del 1992 –tot i que al vell recinte– i el 2011. "Som conscients de tot el que significa", ha dit el basc. A tots els equips, però, "els costa guanyar fora de casa a la Champions", ha volgut afegir després.

El migcampista Ivan Rakitic, que ha comparegut abans de Valverde, també ha coincidit que Wembley arriba en un moment immillorable per aixecar el vol: "Tenim una oportunitat perfecta, a l'estadi més bonic i amb un ambient molt especial" per reivindicar-se.

540x306 Ivan Rakitić, al cotat del responsable de premsa, Sergi Nogueras / Q.A. Ivan Rakitić, al cotat del responsable de premsa, Sergi Nogueras / Q.A.

Ernesto Valverde no ha parlat gaire a la conferència de premsa; semblava que complís un compromís que l'avorria molt. I no ha volgut comentar, per exemple, quin sistema farà servir per al partit, si 4-4-2 o 4-4-3, o si ajuntarà Busquets i Ivan Rakitic com la temporada passada. "Això ja ho veurem demà. 4-4-2 o 4-4-3, el que m'importa és que l'equip vagi a buscar el partit. El fet que comencem d'una manera o una altra, ho tenim assumit. També que Leo pot començar en un costat...".

El cert, però, és que l'equip arriba molt qüestionat a Wembley després que en els darrers tres partits només ha aconseguit dos dels nou punts en joc. "Aquesta setmana hem tingut un problema de resultats. Cadascú pot fer la seva pròpia anàlisi. Fins fa vuit dies havíem guanyat tots els partits. El que volem és millorar cada dia. I quan no aconsegueixes resultats és per alguna cosa. Perquè has fallat, perquè el contrari ha encertat, perquè el futbol és com és. No tinc cap dubte que el nostre equip sortirà demà [per aquest dimecres] a fer un gran partit".

Els afectat anímicament, a ell o als jugadors, aquesta 'setmana tràgica'?: "Hi ha hagut crítiques fins i tot amb bons resultats...", ha ironitzat, donant a entendre que quan han arribat els dolents era lògic que n'hi hagués. "Però jo estic bé, estem tots bastant bé. Ja sabem com és, això, i l'exigència que tenim".

Si aquest dimarts Pochettino ha afirmat que "esperem el millor del Barça", l'entrenador barcelonista també ha dit el mateix sobre els Spurs. "Esperem la millor versió del Tottenham, sempre et prepares per a la millor versió del rival. Sabem que tenen baixes importants, però esperem d'aquest partit el que esperàvem quan hi va haver el sorteig. Un partit dur, difícil i en un escenari increïble". També Valverde espera la millor versió de Harry Keane, que aquesta temporada no està aconseguint els mateixos números que l'anterior, tot i que en els darrers tres partits ha marcat tres gols. "Keane és un jugador magnífic, molt perillós en el joc aeri. El que esperem és que amb el nostre joc ell no pugui fer el seu".

"No ho tirem tot per terra"

Per la seva banda, Ivan Rakitic ha afirmat davant els possibles dubtes que desperta l'equip: "El més bonic del futbol és que cada tres dies tens una nova oportunitat. Els resultats no han sigut els esperats, i nosaltres som els primers que fem autocrítica. Però tenim molta confiança i sabem què significa Wembley per a nosaltres. I, fem el que fem, un 4-4-3 o un 4-4-2, el que és important és que ho fem tots junts, i que els moviments que fem vagin com una màquina".

Però el croat no ha volgut ser catastrofista: "Siguem sincers, sabem que [contra el Bilbao] no hem fet el millor dels partits. Però tampoc ho hem fet tot tan malament perquè ara hàgim de tirar-ho tot per terra".