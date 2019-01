Valverde: "El partit contra el Sevilla és un repte i buscarem que el públic estigui endollat"

Ernesto Valverde ha valorat el partit contra el Sevilla com un repte: "No vam aconseguir un bon resultat a l'anada però ara tenim 90 minuts per intentar capgirar-lo. Som un equip que en moments determinats, quan els partits ho requereixen, fa un pas endavant. I el partit contra el Sevilla és un d'aquests moments". El Txingurri ha reconegut que el Sevilla és bon equip, però ha afegit que els seus jugadors estan "concentrats en capgirar l'eliminatòria". Pel que a les rotacions, Valverde ha insistit que la prioritat del Barça era passar ronda: "Farem un equip en condicions per passar l'eliminatòria". El tècnic també ha parlat del suport de la gent: "Esperem una bona entrada al Camp Nou i intentarem que la gent estigui endollada des del primer minut. Esperem fer un gran partit i que els aficionats recordin una remuntada". També ha assegurat que, passi el que passi, "el sol continuarà sortint i diumenge hi haurà un altre partit", tot i que ha insistit que la prioritat actual de l'equip era "passar l'eliminatòria".

Convocatòria del @FCBarcelona_cat: Murillo, Denis i Samper són baixa per decisió tècnica, a banda dels lesionats Dembélé, Rafinha i Umtiti. Cap futbolista del filial entra a la llista https://t.co/Zmb3CXzXBs pic.twitter.com/kdWVf9gnhV — ARA Esports (@ARAesports) 29 de gener de 2019

El Txingurri s'ha mostrat prudent amb el Sevilla –"És un equip amb molt de potencial per marcar gols"–, però ha explicat que si dominen el partit les probabilitats de generar ocasions seran més grans per al Barça. Sobre la roda de premsa han tornat a planar els dubtes sobre la continuïtat de Valverde: "Sempre he dit que hi ha bona sintonia i quan s'hagi de dir alguna cosa ja es dirà". El tècnic també s'ha pronunciat sobre la possible sortida de Denis Suárez, que se n'aniria cedit a l'Arsenal: "Encara no és oficial, però si se'n va li agrairem el seu esforç fins ara i l'ajuda que ens ha prestat quan l'hem necessitat". Valverde també ha parlat d'Umtiti: "Si no és la setmana vinent, esperem que aviat pugui tornar a ser amb nosaltres".

I sobre la possible sortida d'Ivan Rakitic l'estiu vinent, Valverde ha afirmat que era "un futbolista molt important per a l'equip i que ja fa anys que ho demostra", i ha conclòs que encara era d'hora per parlar-ne. Seguint amb els jugadors del mig del camp, el tècnic basc ha admès que el joc de l'equip canviava segons si jugava un futbolista del perfil d'Arthur o d'altres més verticals com Arturo Vidal, Aleñá i Coutinho d'interior: "Les característiques dels jugadors influeixen en el joc de l'equip. Arthur és més de donar continuïtat al joc. És molt jove, s'ha adaptat molt bé a l'equip i depenent de la càrrega de minuts o de com van els partits els vaig alternant, i això marca el joc que fem, però estic encantat de tenir aquestes alternatives". Finalment, el Txingurri ha dedicat elogis a Nélson Semedo, que diumenge contra el Girona va marcar el seu primer gol en partit oficial amb el Barça: "És un futbolista molt difícil de superar en defensa i que també està creixent ofensivament. Ens ajuda molt, però hi ha competència en la seva posició".