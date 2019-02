Valverde: "Ter Stegen ha fet una aturada que ens ha salvat"

Després de l'empat sense gols contra l'Athletic Club, Ernesto Valverde ha valorat que els ha faltat "claredat" per generar ocasions bones de gols, sobretot, en la fase de "finalització". També ha admès que l'Athletic ha tingut les seves opcions al contraatac i que les aturades de Ter Stegen han sigut "claus", malgrat recordar, en to bromista, que una ha vingut d'una errada en la sortida de la pilota del mateix porter alemany.

"A la segona part ens hem bolcat a l'atac i l'Ahtletic ha tingut les seves opcions al contraatac amb Williams, que és un jugador rapidíssim", ha afegit el tècnic basc, que també ha considerat que quan "més a prop" estava el Barça de fer gol, l'Athletic ha tingut "una ocasió claríssima". Valverde, però, ha deixat l'opinió lliure de cadascú decidir si el conjunt basc, que va empatar al Camp Nou i aquest diumenge ha tornat a privar el Barça de la victòria, ha estat millor que els blaugranes en aquests enfrontaments. "Què més dona?", ha plantejat el tècnic basc.

Valverde tampoc ha volgut entrar a valorar les declaracions de Luis Suárez, que després del partit ha valorat a peu de gespa que, sobretot durant el primer temps, hi ha hagut una "falta de comunicació" entre els jugadors. "Entenc que es devia referir a alguns errors com que a vegades esperes una pilota en llarg i t'arriba en curt, o viceversa...", s'ha limitat a dir Valverde, que no ha volgut profunditzar en el tema. Per últim, el tècnic basc ha recordat que segueixen líders, malgrat que la distància amb el segon, el Reial Madrid, s'ha reduït a sis punts.