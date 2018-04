Valverde: "Umtiti és un dels millors centrals del món"

L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, després de la golejada contra el Roma ha valorat que ha estat un partit "complicat" i que la "pressió avançada" dels italians els ha portat a "precipitar-se" alguns cops en l'atac, tot i que també per aprofitar-ho i poder marcar quatre gols. Respecte a la titularitat de Semedo i avançar a Sergi Roberto, Valverde ha dit: "Tenint en compte la banda esquerra del Roma, amb Kolarov i Perotti, que és molt ofensiva, he buscat el bon replegament que tenen Semedo i Roberto. Dins de res tenim un altre partit i jugaran altres, però és una opció que contemplo per a altres partits".

Valverde, prudent, ha dit que encara no es veu a les semifinals: "Encara ens queda molt per arribar a les semifinals". Respecte a Busquets ha explicat que l'ha canviat perquè té "una petita molèstia". Pel que fa als desajusts defensius, ha explicat que, al futbol es busca que el rival "cometi errors" i que això també ho busquen els rivals del Barça i que es tracta de cometre'n "com menys millor". El tècnic basc no ha volgut entrar a valorar l'actuació arbitral i ha tirat d'ironia: "Mai veig els penals que diuen que es podrien xiular a la nostra àrea i en veig molts que no ens xiulen a favor".

El Txinguirri també ha celebrat que Suárez hagi tornat a marcar a la Champions després de deu partits sense fer-ho: "Apreciem molt la seva feina, sempre està rondant el gol. És un premi a la seva constància". Valverde també ha valorat la golejada (3-0) del Liverpool al Manchester City: "El resultat sorprèn una mica, però estem a quarts de final i amb grans equips. No és habitual que hi hagi tants gols en aquests partits, nosaltres també intentarem defensar la nostra renda contra el Roma".

Preguntat per Umtiti, el tècnic basc ha dit que no s'ha fixat en la seva celebració del seu gol [s'ha assenyalat l'escut] i ha defensat amb rotunditat que és un "dels millors centrals del món". Pel que fa l'acumulació de minuts dels jugadors titulars, ha dit: "És un handicap perquè la temporada no permet massa descansos, però també una alegria perquè vol dir que ens estem jugant coses".