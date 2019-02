Valverde: "Hem d'admetre que el resultat és perillós"

"Som un equip fort a casa, però hem d'admetre que el resultat és perillós". Ernesto Valverde ha reconegut que el 0-0 al camp de l'Olympique de Lió no és un marcador agradable per afrontar amb confiança la tornada dels vuitens de final de la Champions. El Txingurri ha destacat el bon partit dels seus jugadors, ha valorat el número d'ocasions i ha lamentat marcar de Lió sense haver marcat cap gol.

"Hem de guanyar a casa. Necessitarem que el públic ens recolzi. L'eliminatòria està per decidir", comentava Valverde, que ha reflexionat sobre un partit que, al seu parer, el Barça "ha dominat", i on el Lió "només" ha tingut algunes ocasions "al principi del partit".

El Barça acumula una ratxa de tres temporades sense guanyar fora de casa en una eliminatòria Europea. "No considero que sigui fàcil guanyar en Champions fora de casa. Aquest equip [el Lió] no ha perdut cap partit en aquesta Champions. I nosaltres tampoc. No està tan malament l'estadística".