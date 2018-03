Valverde: “No és un partit de prova i no m'ho vull mirar d’aquesta manera”

“No és un partit de prova. No m'ho vull mirar d’aquesta manera i no vull que ningú s’ho miri així”. Ernesto Valverde té clar el missatge. El desplaçament a La Rosaleda és més perillós del que podria semblar en mirar la classificació. I, en tot cas, comprovar que el Màlaga és cuer és un toc d’alerta. “Els equips que estan a baix de la classificació, en l’últim tram, són els que més punts obtenen. No tenen marge d’error, la necessitat colla i juguen al 200%. Demà és una oportunitat per a ells, hi haurà bon ambient al camp i suposo que ens ho intentaran posar complicat”, ha dit per activar l’afició.

De fet, l’ensopegada a Las Palmas pot servir “d’avís”. I qualsevol distracció abans d’hora pensant en el Chelsea “seria un error”. “Tots els partits són importants; l’error és que el partit contra el Chelsea es consideri més important que el de demà”, ha insistit.

No farà rotacions ni proves, encara que segueix sent una incògnita si Iniesta estarà a punt per a dimecres. “S'està entrenant al marge i, de moment, està fent poques coses sense molèsties. És aviat per avançar si estarà disponible. Tenim jugadors, no similars, perquè l'Andrés és únic, però tenim jugadors que poden actuar en el seu lloc, com Coutinho, Denis, que ara s'ha lesionat, o André Gomes”, ha comentat.

A criteri dels periodistes, l’equip ha perdut capacitat per generar ocasions contra rivals que deixen pocs espais i capacitat d’atacar des de segona línia. Li han preguntat per això a Valverde, i se n’ha sortit amb ironia. “Sembla que, per les preguntes que em feu, m’he de preocupar de moltes coses i crec que estem força bé, no?”. “Som un dels equips que més bé ataquen en el joc de posició. Tenim alguns dels millors jugadors del món en la pràctica d'aquest joc perquè ho han anat fent en els últims anys. Però els rivals també juguen”, ha ampliat.

Sobre això, ha fet una reflexió sobre els plantejaments defensius del rival, que cada cop són més agressius a camp contrari. “Abans els equips no s’igualaven tant en la pressió a dalt, et deixaven el porter i fins i tot algun jugador més al darrere per iniciar el joc des del darrere. Ara costa molt més fer-ho. I crec que ens ho seguiran fent quan tingui la pilota el nostre porter”.

Sobre Dembélé, ha dit que “és un jugador que sempre s’enfronta al rival, és un gran regatejador, també va bé a l’espai, i domina les dues cames”. “Són moltes coses bones. És cert que en moments determinats ha d’afinar en la decisió final, però té 20 anys, i això s’ajusta amb el temps i amb l’experiència”, ha explicat.