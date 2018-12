Valverde: "En aquesta Lliga costa molt sumar a fora, i això afegeix valor a aquests tres punts"

Aquest dissabte és dia de derbi entre el Barça i l'Espanyol, un partit "de rivalitat, que es juga amb el cor, sigui quina sigui la dinàmica dels dos equips", segons Ernesto Valverde. "La Lliga està igualada perquè a tots els equips ens està costant sumar fora de cosa; per això aquests punts valen una mica més, per la dificultat que té sumar-los fora de casa", ha explicat el tècnic blaugrana. "Amb Rubi l'Espanyol és diferent, però no sé si és un rival més o menys complicat que l'any passat, perquè els dos partits que vam jugar a casa seva [de Lliga i Copa] ens van plantejar moltes dificultats amb Quique Sánchez Flores", ha afirmat amb prudència Valverde. El Txingurri, que ha definit l'Espanyol de Rubi com un equip que busca "tenir la iniciativa", també ha avisat del perill que el partit es pugui "trencar". Per això creu que han d'estar millor que l'Espanyol.

El tècnic blaugrana no ha donat pistes sobre Luis Suárez i Arthur, però sí que ha afirmat que "són optimistes" i que tant l'uruguaià com el brasiler van completar sencer l'entrenament de dijous. Preguntat per la gestió del vestidor i si ha de repartir "més estima" a uns jugadors o uns altres, Valverde ha somrigut i ha explicat que, malgrat que cada jugador és diferent, "tots volen atenció", i que la feina de l'entrenador "és desagraïda en alguns aspectes" perquè s'ha d'escollir un onze i una convocatòria i això implica deixar gent fora. Respecte a si espera un marcatge individual a Messi de l'Espanyol, Valverde no ho ha descartat però ha considerat que no seria un "plantejament habitual" de Rubi.

"El futbol no és un joc de possessió, el futbol és futbol"

El nom de Luis Suárez ha sigut molt present en la roda de premsa i, en cas que no arribi al partit, Valverde ha valorat les opcions de fer jugar Messi, Munir o fins i tot Arturo Vidal (si juga Messi) per ocupar aquesta posició. "A Arturo el veiem de migcampista, però si a vegades ocupa aquesta posició de '9' per davant de Messi és perquè té arribada i, en alguns moments, això ens va bé: ens fa mirar endavant i és un jugador diferent. El futbol no és un joc de possessió, el futbol és futbol. A vegades necessites futbolistes amb arribada i intensitat". Fins a 14 jugadors del Barça han vist porteria aquesta temporada: "És una gran dada, que no tot se centri només en dos o tres jugadors, com Messi i Suárez. Això indica que hi ha molts jugadors que es relacionen bé amb el gol".

Per si ha canviat respecte a la seva etapa com a tècnic de l'Espanyol, fa deu anys, en el seu rol com a entrenador del Barça, Valverde, somrient, no s'ha volgut mullar i ha resolt la qüestió afirmant que "era una pregunta molt difícil". El tècnic blaugrana ha repartit elogis per a Riqui Puig i Carles Aleñá, i també ha destacat que no esperava trobar-se una atmosfera hostil a Sarrià, sinó una afició blanc-i-blava animant l'Espanyol, "com ha de ser en un derbi i en un context de rivalitat esportiva". També ha afirmat que esperava un "comportament normal" tant de Gerard Piqué, protagonista d'una polèmica el curs passat quan va afirmar que l'Espanyol era de Cornellà i no de Barcelona, com de l'afició periquita.