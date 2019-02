Valverde celebra un centenari somiat al Bernabéu

Ernesto Valverde celebrava el seu partit número 100 a la banqueta del Barça, precisament, al Santiago Bernabéu. I el Txingurri va commemorar l’efemèride amb una golejada al camp de l’etern rival que servia, a més, per classificar l’equip per a la final de Copa. “A Lió vam rematar 25 vegades i no vam fer cap gol. Aquesta vegada hem xutat tres vegades entre els tres pals i hem fet tres gols. El futbol té aquestes coses”, deia, distès, a la zona de premsa del Bernabéu.

“A la primera part el Madrid ha estat millor que nosaltres, però en el segon temps hem sortit amb més determinació i més intenció ofensiva”, destacava satisfet però autocrític l’entrenador, que reconeixia que el Barça havia arribat a la final de Copa malgrat “no estar bé” en alguns partits, com en l’anada contra el Llevant o el Sevilla. Tampoc al Bernabéu va oferir la millor versió, almenys al primer temps. “Estàvem molt aculats i no teníem ritme. A la segona part hem fet un pas endavant. Hi estàvem obligats perquè el 0-0 no ens servia per a res”. A la represa, i després del primer gol de Suárez, l’eliminatòria va començar a fer baixada. “Hem sortit més determinats, hem marcat i a partir d’aquí hem arribat amb més claredat”. Valverde assegurava que amb el 0-3 el Barça sortia “reforçat des del punt de vista anímic”, però sense perdre de vista “que cal millorar i tenir més ocasions de gol”.

Triomf número 68 del Txingurri

El tècnic obtenia la seva victòria número 68 a la banqueta blaugrana, a les quals cal sumar 23 empats i només 9 derrotes. Uns registres que només estan per sota dels 80 triomfs de Luis Enrique i dels 79 de Guardiola en els seus primers 100 partits. Per ara té tres títols al sarró: una Copa, una Lliga i una Supercopa d’Espanya, i aquesta temporada és líder destacat a la Lliga, està classificat per a la final de Copa i competint als vuitens de final de la Champions. “Serà un repte majúscul”.