Valverde: "El clàssic dona molt de si, hem estat dos mesos jugant-lo"

El Barça-Madrid, com assegura Ernesto Valverde, "dona molt de si". I és que la polèmica pels possibles penals no assenyalats al Madrid segueix portant cua a la capital espanyola. "Portem dos mesos jugant-lo i ara ve el postclàssic. Hi ha jugadors, premsa, mitjans... No m'interessa perquè no s'arregla res. La polèmica continuarà existint", ha dit l'entrenador blaugrana.

Valverde ha sortit a parlar a la prèvia del partit contra l'Alabès, tot i que en realitat ha dedicat més temps a parlar del clàssic i del joc blaugrana. Del partit de dimecres, i a part de no voler aprofundir en polèmiques –"Ara han sigut ells, demà seran uns altres. Amb el VAR no s'acaba la polèmica perquè va lligada al futbol, amb tanta gent parlant-ne"–, sí que ha reconegut que hi ha aspectes a millorar. "El Madrid va controlar més el joc i nosaltres vam generar més perill. Després d'un partit mirem les coses per preguntar-nos què passa i per què. Ells van tenir joc lateral i accions d'estratègia. Van fer una pressió molt alta. El fet que poguéssim superar-la o no va definir el partit".

El tècnic, que ha sigut comprensiu amb el nivell d'exigència que hi ha al Barça, ha lamentat que l'equip no tingui "l'avantatge a la Lliga d'altres temporades" i diu que això la farà "més complicada". De totes maneres, creu que l'equip està "en bona posició" per arribar a la primavera, "quan es decideix tot", amb opcions. Per això ha posat l'accent en el descans de Nadal. Els jugadors sud-americans, com és habitual, gaudiran d'uns dies més perquè puguin passar el Cap d'Any amb la seva família.

Amb Busquets i sense Ansu Fati

El Barça rep aquest dissabte l'Alabès en l'últim partit del 2019. "Volem tancar l'any amb bones sensacions i sumant els tres punts contra un equip que es defensa bé i surt al contraatac", ha comentat el Txingurri. Per a aquest partit no hi haurà Ansu Fati, que és baixa per una contusió al maluc. En canvi, sí que està previst que jugui Busquets, que va caure de l'onze titular de dimecres per febre. "Esperem que hi sigui. Avui s'ha entrenat amb normalitat. Ja veurem com estarà demà. Confiem que pugui jugar".