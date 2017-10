Valverde perd el seu comodí: Sergi Roberto es trenca

Lateral, interior i extrem. Sergi Roberto, igual que en l’etapa amb Luis Enrique, segueix aquesta temporada sent una peça molt valuosa per equilibrar el Barça. Ahir, al Georgios Karaiskakis, el reusenc va sortir a la punta dreta de l’atac, en un dibuix diferent d’Ernesto Valverde, que va plantejar un 4-4-2 menys habitual. Tal com va dir el tècnic basc, Roberto va sortir per aportar “profunditat, treball i joc a l’espai”. Però, en el tram final de la primera meitat, en una acció defensiva que li va valer la targeta groga, el jugador català va notar una punxada a la part posterior de la cuixa dreta. L’alarma es va disparar. La mà ràpidament va palpar la zona afectada i es va deixar caure sobre la gespa, conscient que s’havia trencat. La primera exploració dels serveis mèdics del Barça, que avui s’haurà de confirmar amb més proves per detallar el diagnòstic, va ser que Roberto pateix un trencament fibril·lar al bíceps femoral de la cuixa dreta. “Una fatalitat”, com va reconèixer Valverde després del partit, amb un punt de cautela molt gran a l’hora de parlar de les molèsties del seu jugador. “Esperem que no sigui gaire”, va sentenciar finalment.

Amb Nélson Semedo aprenent encara el llenguatge d’aquest equip, el futbolista de Reus ha sigut l’escollit per jugar en alguns dels grans escenaris al carril dret del Barça, defenestrant un Aleix Vidal que tampoc s’acaba d’enganxar al tren de Valverde, tal com li va passar amb Luis Enrique. Roberto es perdrà, com a mínim, el duel contra el Sevilla de dissabte, previ a l’aturada de seleccions del mes de novembre. Una baixa important, perquè es tracta del vuitè jugador amb més minuts de la plantilla, el tercer migcampista amb més presència a l’onze per darrere de Sergio Busquets i Ivan Rakitic.

A més, la lesió arriba quan tot apuntava que Julen Lopetegui el convocaria per viatjar amb la selecció espanyola. El seleccionador ha de donar divendres la llista de convocats per als dos amistosos que jugarà Espanya aquesta primera quinzena de novembre, just després del pròxim partit contra el Sevilla: primer contra Costa Rica a Màlaga i després a Sant Petesburg contra Rússia. Dos partits que podrien suposar la porta d’entrada del blaugrana per al Mundial del 2018, ja que, fins al moment, tot i el seu rendiment amb el Barça, el seleccionador espanyol no hi havia comptat.