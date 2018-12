Valverde demana que es faci confiança a Dembélé per resoldre el seu conflicte

Ernesto Valverde sabia, abans de començar la roda de premsa prèvia al partit contra el Tottenham, que es parlaria més d'Ousmane Dembélé que no pas del rival de Champions. I és que, amb el Barça classificat matemàticament com a primer de grup, l'atenció de la prèvia se l'ha tornat a endur l'extrem francès, protagonista de diversos actes d'indisciplina. L'últim, diumenge, arribant dues hores tard a l'entrenament.

"Comença el serial Dembélé!", responia Valverde, d'entrada, a la primera pregunta. De la mateixa manera que fa unes setmanes se li va tocar el crostó públicament, aquesta vegada l'estratègia passa per protegir-lo com més millor. "Són qüestions de caràcter intern i les intentarem resoldre d'aquesta manera. Intentarem ajudar-lo", deia el Txingurri.

"És un jugador que ens dona moltes coses al camp, però tenim una manera de comportar-nos [al vestidor] que intentem que sigui igual per a tots", afegia l'entrenador, que tancava la bateria de respostes sobre Dembélé amb una reflexió: "Guanyes un derbi per 0-4, penses en un diumenge tranquil, fa sol... Esperes un dia agradable i que no passin aquestes coses. Però ja he dit que esperem resoldre-ho de manera interna".

Valverde ha apel·lat a la seva "experiència" com a entrenador per solucionar el conflicte i ha demanat que li facin confiança. "És jove, el volem ajudar i que tregui el millor d'ell mateix. Tinc experiència, he vist moltes coses i fins i tot m'ha passat a mi, tot i que no gaires vegades...", tancava el Txingurri.

Coutinho, Arthur i Suárez

Amb el Barça classificat com a primer, la prèvia s'ha convertit en una roda de premsa de noms propis. Un d'ells, Coutinho, suplent a l'RCDE Stadium. "Ara se'm pregunta més per ell, però és un jugador fonamental per nosaltres que jugarà molts partits de titular. Quan ell està bé, és un jugador determinant", assegurava.

Coutinho serà titular contra el Tottenham, i segurament també jugarà d'inici Arthur Melo, absent en els últims partits per lesió. "Pensem que sí, que per demà [dimarts] ja estarà bé", comentava l'entrenador, que va reservar el migcampista brasiler en el derbi.

En canvi, qui segur que se'n quedarà fora és Luis Suárez, que tindrà descans per recuperar-se de les molèsties al genoll. En qualsevol cas, Valverde ha assegurat que l'equip serà de garanties i que l'Inter "pot estar tranquil" en aquest aspecte. Els italians estaran pendents del resultat al Camp Nou per determinar si passen als vuitens de final.