Valverde confirma que farà rotacions contra l'Osca

Dos dies després de la victòria a Old Trafford, Ernesto Valverde ha tornat a atendre els mitjans en la prèvia del partit contra l'Osca d'aquest dissabte. "Es nota que la Lliga s'està acabant i que els equips de baix necessiten els punts: l'Osca està jugant a dalt, buscant el gol, prenent riscos, i té bons davanters... Se l'estan jugant, però estan fent gols i traient punts. El partit contra ells és perillós perquè estaran plens d'entusiasme i és un equip que genera moltes ocasions de gol. Haurem d'estar atents perquè volem els punts", ha analitzat el tècnic blaugrana.

Per a aquest partit, Valverde ha confirmat que farà rotacions: "Sí que farem canvis. Venim d'una setmana intensa, el calendari està ajustat, i toca fer canvis". Entre les possibles rotacions hi entra el nom de Messi: "Ell està bé. Després del cop que va rebre a Old Trafford va quedar una mica estabornit, però ja està recuperat i pot ser que sigui un dels canvis". El tècnic blaugrana també ha parlat de Luis Suárez, que al llarg de la temporada ha anat tenint molèsties al genoll: "Està bé i ho està demostrant els últims partits". El Txingurri tampoc ha descartat que el jove central francès Todibo pugui disputar els seus primers minuts a la Lliga.

El preparador basc també parlat d'Ousmane Dembélé, que dimarts va rebre l'alta mèdica però que no va jugar a Old Trafford per evitar una possible recaiguda. "Abans de pensar si el partit contra l'Osca és important per a Dembélé, hem de centrar-nos tots, no només Dembélé, en sumar els tres punts. Estem enmig d'una eliminatòria i no és fàcil centrar-nos en el partit de demà, però volem guanyar-lo", ha explicat Valverde.

Valverde no vol sentir a parlar del triplet

Finalment, l'entrenador blaugrana ha valorat que l'equip "està en un bon moment" i que "les sensacions són bones", però que ara toca afrontar el tram final de la temporada per concretar aquestes sensacions: "Estem il·lusionats per afrontar el que queda". El tècnic, però, no ha volgut parlar de triplet: "Tinc la sensació que la temporada passada, en aquest punt, estàvem igual i vam guanyar dos títols, així que primer centrem-nos en el partit contra l'Osca, que prou feina tindrem".