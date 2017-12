Valverde no preveu la sortida de Mascherano: "Comptem amb ell"

Ernesto Valverde ha assegurat que no preveu la sortida de Javier Mascherano en aquest mercat d'hivern. Almenys, d'entrada. "Comptem amb ell", ha dit sobre la hipotètica baixa del central argentí, que hauria rebut una oferta sucosa de la Xina. "Per més que se'n parli, estem contents amb ell. És un jugador important i molt compromès", ha dit el tècnic blaugrana, que ha afegit que no ha parlat encara amb el jugador sobre el tema.

Les preguntes sobre el mercat d'hivern han sigut recurrents, i l'entrenador les ha esquivades com ha pogut. "Portem parlant del mercat d'hivern des de l'agost. Encara no ha arribat". En qualsevol cas, sí que ha dit que el club "valorarà" la possibilitat d'incorporar jugadors, i en especial, un central.

No ha respost sobre Yerry Mina i ha parlat de Digne o Busquets com a altres jugadors que no són centrals però que podrien ocupar aquesta posició.

A la prèvia del partit contra l'Sporting de Portugal de Champions, on el Barça ja no s'hi juga res, Valverde ha recordat que "el rival s'hi juga molt" i ha apel·lat a la "responsabilitat" per fer el millor partit possible. Per això, l'entrenador ha deixat entreveure que no farà rotacions. "A vegades la millor manera de competir és seguir competint. Encara hi haurà cinc dies de descans fins al pròxim partit de Lliga".

En aquest punt, i en ser preguntat en concret sobre Arda Turan, ha llançat la pilota a la teulada del jugador. "Dependrà del rendiment a l'últim entrenament, i de la decisió de l'entrenador". El migcampista turc no ha disputat ni d'un sol minut aquesta temporada amb el Barça.