Valverde: "Estic content amb la plantilla que tinc, però mentre hi hagi mercat, tot està obert"

Abans de l'estrena de la Lliga 2018/19 del Barça aquest dissabte (22.15 h) contra l'Alabès, el tècnic blaugrana Ernesto Valverde ha estat preguntat per l'acord de la Lliga per jugar partits als Estats Units a partir d'aquesta mateixa temporada: "D'entrada a tots en sona estrany, però també ens ho va semblar jugar la Supercopa a Tànger, no ho sé. El món del futbol està traspassant la frontera esportiva per ser alguna cosa més, però ja veurem cap a on avança". També ha parlat del mercat i de les possibles entrades i sortides: "Tenim la plantilla suficient per afrontar els títols i els reptes que tenim per davant, però mentre hi hagi mercat, no puc saber encara com quedarà configurada la plantilla, però confio amb l'equip que tinc. Ara comença la Lliga i volem revalidar el títol. Tenim una gran plantilla". El basc ha dit que lluitaran per la Champions, però que prioritzen tots els títols per igual: "El camí per guanyar la Champions passa per guanyar la Lliga, perquè et centres en ser el millor durant un any".

Valverde també ha dit que compta amb Piqué i que aquest divendres ja s'entrenarà, després que ahir anés als Estats Units per anar a Orlando a la votació del canvi de format de la Copa Davis proposat per l'empresa Kosmos que idera el central català. El tècnic també ha partlat dels responsables de la porteria, Ter Stegen i Cillessen, sobre els que ha dit que està molt content i que confia en què els dos es quedin. Seguin amb els noms propis, el de Rafinha també ha sortit a la roda de premsa, de qui Valverde n'ha defensat la seva continuïtat: " Rafinha està amb nosaltres i, en principi, seguirà. L'any passat va estar molt temps lesionat i al gener vam decidir buscar-li una sortida perquè tingués minuts".

Pel que fa la convocatòria amb el Brasil d'Arthur i de Coutinho per jugar els pròxims amistosos de la 'canarinha', Valverde ha celebrat que jugadors del Barça siguin convocats perquè això vol dir "que tenen nivell". Preguntat per Munir i Alcácer com a recanvis de Suárez, el basc no ha donat pistes: "Dependrà del rendiment de cadascun". També ha parlat de la perla del filial Riqui Puig: "Estem molt satisfets amb ell, pertany al filial, però contarem amb ell perquè ens vagi ajudant aquesta temporada. Ja ho anirem veient en funció del seu rendiment al B. Vindrà a entrenar regularment amb nosaltres".

Valverde també ha comparat els dos estius que porta al club i les dues finestres de fitxatges estivals: "L'estiu passat vaig poder fer una pretemporada amb tota la plantilla, però vam tenir el handicap de la marxa de Neymar. Aquest any ha estat més tranquil en aquest aspecte, però pràcticament no ho pogut fer pretemporada amb tota la plantilla pel Mundial. Com que hem hagut de jugar la Supercopa, vam demanar a alguns jugadors d'escurçar una mica les quatre setmanes de vacances que els hi tocaven. Intentarem estar bé per l'inici de la Lliga". Sobre el rival d'aquest dissabte, l'Alabès, Valverde ha recordat el partit del curs passat en què els vitorians van guanyar i ha afirmat que "són fidels a un estil que els hi ha funcionat i saben sortir bé al contraatac".