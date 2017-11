Valverde s'endurà el central David Costas a València

Ernesto Valverde ha confirmat que s'endurà el central del filial David Costas a València. D'aquesta manera, tindrà un tercer home per jugar a l'eix de la defensa, on els teòrics titulars hauran de ser Umtiti i Vermaelen. "David Costas vindrà amb nosaltres. Té experiència a Primera i un perfil diferent, ens pot ajudar", ha explicat l'entrenador del Barça a la prèvia del partit.

El tema dels centrals ha estat a debat des que es va confirmar que el tècnic només tindria dos 'centrals purs' per jugar a Mestalla, ja que Mascherano està lesionat i Piqué, sancionat. Això, i el fet que Vermaelen ha tingut un paper residual al primer equip, aquesta temporada, on tan sols ha disputat 90 minuts el en partit de Copa contra el Múrcia. Malgrat aquesta dada, Valverde ha assegurat que confia en el veterà futbolista belga, i ha valorat el fet que fos esquerrà. "Quan jugues amb dos centrals esquerrans, semble estrany. Però quan jugues amb dos dretans, no. Vermaelen i Umtiti són dos centrals contrastats. Confio en ells", ha dit.

En una roda de premsa monopolitzada per la renovació de Messi, Valverde ha posat l'accent en el partit a Mestalla, on el Barça, líder invicte, s'enfrontarà al segon classificat, un València que tampoc ha perdut cap partit: "Està immers en una ratxa molt bona, amb partits seguits guanyant. M'ha sorprès, però relativament. Espero que faci un gran any. Té un bon entrenador, bons jugadors i un pla clar", ha comentat el tècnic del Barça, que ha destacat el fet que el conjunt xe no tingui 'distraccions' entre setmana, ja que no disputa competició europea.

Valverde, que ha restat importància al fet que Marcelino no pugui asseure's a la banqueta per sanció, ha destacat la "transcendència" d'un partit que preveu "intens i fort". En qualsevol cas, ha assegurat, "passi el que passi, quedarà molta lliga per davant".