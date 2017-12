Valverde: "Les coses han canviat; el futbol té aquestes coses"

Ernesto Valverde s'ha mostrat satisfet del joc del seu equip i de la victòria contra el Reial Madrid en el primer clàssic en Lliga Santander de la temporada (0-3). "Ens han plantejat un partit complicat, amb una pressió molt alta per intentar que no poguéssim jugar. Ens han obligat a jugar en llarg. Ells són forts i hem tingut menys possibilitats per mantenir la possessió. Ha estat complicat, difícil, però hem sabut controlar la pilota. Després han arribat les ocasions i els gols", ha apuntat.

L'entrenador del Barça ha explicat que el partit ha estat molt llarg i que els seus futbolistes han hagut de treballar molt per sentenciar-lo: "No hem pensat que havíem guanyat abans d'hora. Teníem la possessió, però no érem capaços de pujar línies i acostar-nos a la seva porteria. Ens hem confós amb 0-2 perquè hem aguantat massa la pilota sense atacar. Per això ells han fet un pas endavant. Crec que han tingut més ocasions amb un home menys, quan el joc estava més obert".

El Txingurri ha assegurat que, tot i la derrota, el Madrid no és inferior al seu Barça. "Som dos equips que ens hem trobat en un moment determinant. Tenim un nivell semblant. Això és una lliçó per a tots. A la Supercopa ho van fer molt bé i ara ens ha tocat a nosaltres; les coses han canviat. El món del futbol té aquestes coses".