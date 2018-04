Valverde: "Estem a punt d'aconseguir un objectiu que a l'agost semblava impossible"

Ernesto Valverde, després de la victòria (2-1) contra el València, ha parlat de triomf fonamental: "Estem més a prop de ser campions i hem guanyat un equip que venia amb una ratxa magnífica. Vull felicitar els jugadors perquè han tingut una decepció important a Roma i no és fàcil refer-se. També vull agrair el suport del públic. Estem en un club que a vegades és una mica dramàtic, però ara volem tirar endavant. Després d'una derrota important tothom està tocat, però el que és important per a nosaltres és poder reaccionar i, contra el València, l'equip ho ha fet. A l'agost semblava impossible lluitar per títols i aquí estem".

Pel que fa als noms propis, Valverde ha parlat de Coutinho i Dembélé: "Coutinho està fent bons partits, de mica en mica va entrant, és important. Dembélé també ens ha d'ajudar, que hagi comès un penal no em farà valorar si ha de jugar o no". Sobre el lideratge de Messi i Iniesta, ha dit que el partit contra el València és un d'aquells en què "destaquen jugadors com ells", i del manxec, de qui ha afirmat que no sap si seguirà o no, n'ha dit que "és un prevegi tenir-lo a l'equip". El tècnic basc també ha lloat Ter Stegen i ha recordat que algunes de les ocasions del rival han arribat en situacions "estranyes i desafortunades" com la relliscada d'Umtiti que no ha sabut aprofitar Santi Mina, ja que Piqué ha tret de sota pals la rematada. Sobre Luis Suárez, que ha obert la llauna, s'ha desfet en elogis: "M'encanta, sempre s'està barallant amb el contrari. Al segon temps, ha tingut algun error en els controls, però sempre genera ocasions. Qualsevol equip voldria tenir un davanter amb la seva capacitat d'intimidació".

Preguntat per si l'equip ha de tirar de cap, de ràbia o d'amor propi per afrontar els set partits que queden de temporada, Valverde ha dit que ha de ser una combinació: "A banda de cap, a vegades s'ha de tenir cor al camp i assumir responsabilitats, voler la pilota i jugar-te-la. En alguns moments l'equip ha tirat de cor i això se suma al talent dels jugadors". El tècnic basc també ha valorat el fet que el Barça hagi assolit el rècord de 39 partits seguits sense conèixer la derrota a la Lliga: "Amb aquests jugadors és normal aconseguir rècords. N'han aconseguit i en seguiran aconseguit".