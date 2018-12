Valverde es dona un mes per decidir sobre la lesió d'Umtiti

A Ernesto Valverde li preocupen diferents coses de l'actualitat del Barça. Les lesions, esclar, són un tema clau. Però per sobre de tot hi posa el rendiment de l'equip a cada partit. I, més concretament, els resultats. Per axiò, quan se li demana per les prioritats, respon que el que més li interessa "és recuperar el primer lloc a la lliga".

El tècnic del Barça sap que les crítiques van amb el càrrec que ocupa i que l'única manera de respondre-hi és amb fets. "És cert que hi ha partits de lliga que no hem fet les coses bé, però a la Champions és diferent. A la quarta jornada estàvem classificats i a la cinquena, érem primers". El Txingurri, doncs, espera traslladar l'eficàcia competitiva d'Europa a la competició domèstica, on aquest diumenge rep el Vila-real (18.30 h).

Un partit marcat, novament, per les baixes. L'entrenador ha deixat oberta la possibilitat de convocar alguns dels futbolistes que són dubte fins que s'hagi completat l'entrenament d'aquest dissabte. Arthur, Arturo Vidal i Vermaelen són els candidats a entrar-hi.

Però, qui no hi serà segur, és Samuel Umtiti. La baixa del central francès ha ocupat bona part de la compareixença de Valverde. El tècnic ha reconegut que va començar la temporada amb molèsties i que les ha anat arrossegant durant els primers mesos de competició. També ha explicat que ha sigut el jugador qui ha fet força per seguir un tractament conservador.

"No és fàcil. El jugador n'ha d'estar convençut. Ell té la darrera paraula. És la seva lesió i nosaltres l'hem d'ajudar. Sobretot, que es recuperi", comentava Valverde. L'entrenador ha deixat oberta la possibilitat a recórrer al mercat d'hivern per reforçar-se, i s'ha donat un mes de marge per prendre una decisió.

"A partir del gener comencen els mesos que ens ho juguem tot. Fins aleshores hem d'anar fent amb els nostres jugadors i els del B. Veurem com evoluciona la lesió del Samu [Umtiti]. Entenc que li farem un seguiment. Hem de ser optimistes, de pensar que pot anar bé. No és clar si haurem d'anar al mercat o no. Ho valorarem", tancava.