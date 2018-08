Valverde: "Jo no demano jugadors al club, estem bé amb els que estem"

El tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, ha afirmat que el fet que la Supercopa es jugui a un partit "iguala les forces": "Ells porten unes setmanes més competint, però tenim molta il·lusió per guanyar el primer títol de la temporada". El tècnic basc ha rebutjat el fet que hagi insistit en el fitxatge d'un migcampista més: "Estem bé amb els que estem, però estem oberts fins al final del mercat perquè també pot passar que perdem algun jugador més, però estic content amb els jugadors que tinc. Jo no demano cap jugador al club".

Pel que fa al suplent de Jordi Alba, una plaça que podrien ocupar Juan Miranda o Marc Cucurella: "Es veurà en funció del seu rendiment, he comptat amb els dos a la gira i un [Miranda] segueix entrenant amb nosaltres". Valverde ha afirmat que no està pensant que Dembélé marxi: "Compto amb els que som". Sí que s'ha mostrat més contundent sobre la possibilitat que el porter Cillessen pugui sortir de l'equip: "Tenim dos grans porters i la meva intenció és que continuïn tots dos. També ha parlat del nom de moda de La Masia els últims dies, Riqui Puig. Tot i el bon paper del migcampista de 18 anys a la gira, ha dit que no el veu amb uns ulls diferents de com el veia abans d'anar als Estats Units: "Té grans qualitats, però s'ha de tenir paciència. Tots veiem que és un jugador que ens dona coses i que ens en pot donar moltes més. Encara s'ha de fer més fort, però hi tenim moltes esperances posades. Que evolucioni i veurem com es desenvolupa a la competició de veritat i supera la competència que hi ha dins l'equip".

Valverde porta una setmana sencera amb tota la plantilla a la seva disposició: "Els jugadors estan mentalitzats i tots estan preparats per la final de la Supercopa. Es nota als entrenaments". També ha parlat de l'últim fitxatge, Arturo Vidal: "M'enduré tots els jugadors a Tànger. Li falta integrar-se una mica a la dinàmica de l'equip, però confiem que tot anirà sense problemes. Té molta experiència. No sé si està preparat per jugar els 90 minuts, però el puc posar". Respecte a la sanció de Sergi Roberto ha dit que és un hàndicap que la final sigui a partit únic, perquè si fos a partit doble podria jugar la tornada. També ha valorat positivament la cessió d'André Gomes: "Esperem que triomfi, que pugui donar tot el que té, que és molt".