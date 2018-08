Valverde: “Tot i la derrota, hem jugat un bon futbol“

El 2-4 no amoïna gens Ernesto Valverde, que estava tranquil i satisfet amb el rendiment del seu equip contra la Roma. "Crec que hem fet un bon partit, excepte els últims 15 minuts, però els 75 anteriors han sigut de gran qualitat i amb el domini del joc", ha destacat des de l'AT & T Stadium, d'Arlington

El tècnic ha tret importància als canvis i diu que tot s’ha donat “en la línia” del que buscava, “amb més minuts a determinats jugadors”. Ha defensat el paper dels joves i ha recordat que, amb ells a la gespa, haurien pogut fer el 3-1. "Cal entendre que tenim un equip molt jove al camp i per tant érem conscients que es podien donar aquest tipus de situacions. Això en cap cas canvia la bona feina que estem fent durant la pretemporada", ha valorat. De fet, considera que per a l’aprenentatge, de vegades cal una sacsejada com aquesta i defensa la manera com ha fet les substitucions, de cop. “Sempre és més senzill anar ficant a poc a poc els nous jugadors, s'acusa menys l'efecte, però ha sigut una decisió meva", ha dit.

Sobre el rendiment en particular de Malcom, ha reiterat que és un professional que els pot ajudar "moltíssim”. “Es relaciona bé amb el joc, fins i tot en el segon temps s'ha ficat més en atac. És fort, es pot ficar entre línies, i després té aquesta punta de velocitat i aquest tret que ens ve molt bé. Esperem que l'adaptació sigui ràpida i encara que és aviat per treure conclusions, avui ha aportat coses que ens poden donar un cop de mà durant la temporada”, ha opinat.

Valverde també ha elogiat el bon rendiment en la gira del brasiler Rafinha, tot i que encara no té clar si seguirà amb l'equip la temporada que ve. "L’he vist molt bé en els dos partits i també en els entrenaments des del primer dia, té una gran actitud de treball per ajudar sempre a l'equip, el que és un gran avantatge. No oblidem que pot jugar en diverses posicions i en el meu cas aquesta és la primera vegada que puc veure’l amb un marge ampli, ja que la passada temporada va estar lesionat", ha recordat.