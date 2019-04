Valverde: "S'han d'entendre les circumstàncies que envolten el partit"

Després de l'empat sense gols (0-0) del Barça a l'estadi de El Alcoraz, Ernesto Valverde ha argumentat el partit ensopit del seu equip: "S'han d'entendre les circumstàncies del partit, estem enmig d'una setmana especial. Hem fet molts canvis, tant en l'onze com en la manera de jugar i davant d'un rival de Primera Divisió, en un partit de Lliga, en què es jugava la permanència". El tècnic blaugrana, però, no ha volgut parlar de decepció, malgrat afirmar que "sempre" els agrada jugar.

Valverde ha lloat els debutants Riqui Puig, Todibo i Wagué: "Han començat una mica nerviosos, però han anat de menys a més. Tots han demostrat les seves característiques, i crec que hem d'estar contents, tant ells com nosaltres". De Riqui Puig en concret, el tècnic blaugrana ha explicat que és un jugador "que mai s'amaga", però que hagut de fer algunes correccions, sobretot, per com estava el camp "sec i amb la gespa molt alta".

El Txingurri ha valorat que malgrat no ser un partit "molt vistós", sí que l'ha vist "disputat". "Què ho podríem haver fet millor, sí? Però, en línies generals, marxem contents. Era un partit envoltat per les circumstàncies, amb debutants que normalment juguen a Segona B...", ha afegit el preparador blaugrana. Valverde, que ha destacat que el millor que s'emporta de la visita a Osca és haver marxat sumant, ha admès que si no haguessin guanyat l'Atlètic de Madrid el cap de setmana passat, "segurament" hauria fet un onze diferent.