Valverde: "El club ha entès que Boateng era la millor opció"

Boateng no és un fitxatge d'Ernesto Valverde. La cessió de l'alemany d'origen ghanès fins a final de temporada ha suscitat el debat -cíclic- de definir quin percentatge de responsabilitat té l'entrenador del Barça en aquesta decisió. La presentació del davanter va deixar un discurs empresarial de satisfacció, amb Eric Abidal i Jordi Mestre felicitant-se per haver aconseguit el jugador que volia la secretaria tècnica. Valverde s'ha desmarcat d'aquesta postura unitària, posant exposant matisos entre una postura políticament correcte i el punt de sinceritat que pot permetre's.

"Boateng és un jugador que coneix l'ofici de futbolista. Tot i no haver fet una carrera de 9, ara està de davanter centre i ho fa molt bé. Coneix la lliga espanyola i és conscient del rol que tindrà a la plantilla. Suposo que estava disponible dintre de les possibilitats que tenia el club, i ja està. El club ha entès que aquesta era la millor opció. Quan es produeix la negociació hi ha determinades alternatives i que a vegades, per una qüestió o per una altra, no surten. Jo he estat informat des del primer moment de com anaven les coses", ha explicat el tècnic, hores abans de debutar als quarts de final de la Copa del Rei contra el Sevilla.

El 'Txingurri' deixa entreveure, una vegada més, que es limita a gestionar les altes i les baixes que signa el club. "Boateng arriba perquè marxa Munir. La sortida de Munir és una qüestió de club. Les preguntes les han de respondre els altres, el club i Munir", ha dit, directe. Les necessitats de la plantilla l'obliga a utilitzar ja Boateng, gustos o 'feeling' a banda: "Si li donem molt marge per l'adaptació acaba la temporada. Esperem que ens pugui ajudar. Estem esperant que tingui el 'transfer', en primer lloc. Després valorarem què fem amb ell. Una de les raons per les que és aquí és perquè està en actiu i pot jugar ja. La idea és que participi en els partits que ens pugui ajudar. Si és polèmic? Confiem en la presumpció d'innocència de la gent".

L'entrenador del Barça no espera més arribades durant el mercat hivernal, però no descarta la sortida de Denis Suárez o, fins i tot, la de Malcom: "No crec que hi hagi més entrades. Ho dic sempre amb la boca petita. Pot ser que surti Denis Suárez, és un tema que tenim aquí, ja veurem. No sé si acabarà la temporada al Barça. No podem dir res fins al dia 31. El que no podem és quedar-nos sense jugadors. Un equip no es pot fer amb 11 jugadors. Sempre preguntem pels noms que no juguen. Alguns han de lluitar més per jugar. Malcom ho ha de fer, perquè té qualitats per fer-ho".

El Barça ha de ser molt més que Leo Messi i els gols de Luis Suárez. Amb Dembélé lesionat, Coutinho està obligat a recuperar la seva millor versió en el tram decisiu de la temporada. "Filipe està participant molt en els últims partits. És un jugador que crec que ens pot donar molt, i encara ens pot donar més. Ell vol fer-ho cada vegada millor. Que a vegades els futbolistes estan millor i pitjor, clar. Confiem en Coutinho. Som conscients que l'exigència d'aquí és molt gran. Hem de treballar per seguir sumant punts, i en el cas dels jugadors, per fer-ho millor", ha explicat Valverde.