Valverde: "Cada equip ha utilitzat el seu estil de joc"

Ni fred ni calor. Ernesto Valverde no ha celebrat l'empat del seu Barça al Wanda Metropolitano (1-1). Tampoc veu el punt aconseguit com un mal botí. El rendiment defensiu de l'Atlètic de Madrid i les dificultats que en genera fa bo el resultat. "L'Atlètic és un rival per a totes les competicions, segur. Nosaltres hem jugat gran part del partit a camp rival. Hem intentat controlar les contres del rival, perquè l'experiència ens deia que ens podia penalitzar. Crec que ho hem fet bé", ha dit.

"Si no hem guanyat ha estat per l'Atlètic. Cadascú ha utilitzat el seu estil. Tots hem estat fidels al nostre estil. Ens ha pogut faltar una mica d'espurna, però hem de veure com defensem. Hem intentat tenir espais de totes les formes. Ells ens han arribat per una errada d'Arthur i després tenim el gol. Hem intentat guanyar i després hem salvat l'empat després de la seva jugada d'estratègia", ha insistit el tècnic del Barça.

Valverde, en una roda de premsa sense grans reflexions, ha destacat la figura d'Ousmane Dembélé, autor del gol del Barça. "És veritat que té aparicions determinants. Està fent gols importants. Crec que ha tingut continuïtat, perquè ha jugat molts partits. En un equip calen jugadors especialistes. Alguns se l'han de jugar, d'altres que tinguin entusiasme, que defensin... Dembélé té coses que no tenen altres futbolistes d'aquesta plantilla. Té un gran talent. Hem d'intentar que l'utilitzi. Esperem que ens doni moltes coses en el joc. Que tingui més o menys minuts també dependrà d'ell mateix", ha comentat el 'Txingurri'.