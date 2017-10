Valverde esquiva els temes polítics: "Centrem-nos en el futbol"

Ernesto Valverde ha sortit a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva només una hora i mitja després que el Parlament proclamés la República Catalana. Evidentment, la qüestió política ha centrat la seva compareixença, tot i que el tècnic del Barça ha preferit esquivar el tema.

"Va sent una pregunta recorrent els últims dies... No negaré que segueixo el tema, però em guardo l'opinió. Prefereixo centrar-me en la part esportiva. De fet, cada mitja hora canvien les coses. Ja veurem com acaba", ha dit l'entrenador.

Repreguntat diverses vegades, ha afegit que veia "bé" els jugadors, "igual que l'entrenador [ell]", i considera que el conflicte polític no afectarà l'equip. D'altra banda, no ha volgut parlar d'una hipotètica Lliga amb el Barça o sense. "Això són supòsits. És normal que es toqui el tema, però a mi no em toca fer especulacions. Només sé que demà tenim partit".

El moment més distès ha sigut quan un periodista li ha preguntat què li diria a Rajoy i a Puigdemont si s'asseguessin tots tres en una taula. "Tu creus que ens asseuríem en una taula?", ha respost, entre rialles.

El retorn a San Mamés

Per a Valverde serà un partit "especial", com ha reconegut, perquè significarà el seu retorn a San Mamés. "És evident que serà especial, m'uneixen moltes coses a l'Athletic. Però ara en soc un rival i intentaré que el meu equip guanyi".

En aquest mateix punt, ha tret ferro al seu retorn i ho ha definit com un tema de "professionalitat". El tècnic ha explicat que ha deixat molts amics al club i que hi parlarà, "però les abraçades i els records els deixem per després del partit. Els amics són per sempre, independentment de si guanyes o perds".

La dificultat del rival

Del partit en si, ha parlat de la "intensitat" de l'Athletic i ha assegurat que no serà fàcil, tot i l'inici irregular de temporada del conjunt basc. "Els veig amb dificultats en alguns moments, però són a la meitat de la classificació, i crec que passaran ronda a la Copa i a l'Europa League. És el que acostuma a passar en els començaments, amb un nou entrenador. Ja ha passat altres anys".

Valverde que ha explicat que "reconeix algunes coses" de l'Athletic, que es mantenen des que va deixar l'equip a l'estiu. "Perquè l'equip és el mateix, per les raons que tots sabem. Ziganda necessita més temps perquè l'equip s'adapti al que ell vol, però això és normal".

Dels noms propis, ha assegurat que Luis Suárez "està bé" i ha discrepat amb els que creuen que no està tenint un bon inici de temporada. "Jo no ho veig així". D'altra banda, Jordi Alba ha rebut ja l'alta mèdica i entra a la convocatòria per jugar contra l'Athletic. Mascherano (procés febril), Iniesta (molèsties a la cuixa esquerra) i Vermaelen (molèsties al maluc dret) no han entrenat, però l'argentí entra a la llista.

Valverde doncs, no podrà disposar dels lesionat Dembélé, Rafinha, Arda, Aleix Vidal, Andrés Iniesta i Vermaelen, convocant dos jugadors del filial, Busquets i David Costas.