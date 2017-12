Valverde: "La gent es fixa molt en el Madrid però l'Atlètic és a sis punts"

La victòria del Barça contra el Dépor (4-0) permet que els blaugranes visitin el Santiago Bernabéu amb onze punts d'avantatge. "Estic content pels tres punts i perquè tenim bones sensacions", ha dit Ernesto Valverde després del partit al Camp Nou. El tècnic blaugrana posa bona nota a un equip que dissabte tindrà la revàlida de la Supercopa.

"Ens ha costat una mica que s'obrís el joc tot i que hem tingut ocasions ben aviat. Però un cop hem fet el gol ells s'han vist obligats a sortir i cada vegada que robàvem arribàvem amb perill. Així han arribat els gols, les ocasions... els ho hem pres seriosament. Per nosaltres era important, no només pels tres punts sinó per arribar al clàssic amb bones sensacions", ha dit el Txingurri.

Les paraules del tècnic han estat focalitzades, sobretot, en previsió al proper partit. Els onze punts d'avantatge són importants però no definitius per un Valverde que aixeca la mirada, més enllà del conjunt blanc. Res no és definitiu. Ja sé que la gent es fixa molt en la distància del Madrid però l’Atlètic és a sis punts. Passi el que passi quedarà molt".

Valverde, que no s'ha pronunciat sobre si el Barça ha de fer el passadís al Madrid, i que ha reconegut que la baixa d'Alcácer "trastoca els plans perquè significa perdre un jugador per aquest partit", ha parlat de la possibilitat de prendre's el partit com una revàlida de la Supercopa, on els blaugarnes van encaixar un 5-1 global en contra. "Som el mateix equip, tot i que és veritat que ha passat temps i que hem intentat evolucionar a cada partit. Les circumstàncies també eren diferents. Ara tenim una altra ocasió"

La polèmica de l'ull de falcó

L'atlre tema de conversa, el VAR, després que es tornés a viure una situació polèmica amb el possible gol de Suárez, no concedit. "Ens estem estalviant molts diners però ja portem un parell de gols. El de València que va entrar i aquest, que no ho sé de segur", ha dit el Txingurri, mostrant-se a favor de l'ull de falcó. "Aplicar-lo aquesta temporada? Ja anem tard..."