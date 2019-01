Valverde: “El gol de Suárez és un gol com una casa”

El segon gol del Barça, obra de Luis Suárez, va haver de ser revisat pel VAR, per si hi havia hagut falta del davanter uruguaià sobre el porter del Leganés, Pichu Cuéllar. El VAR el va validar i en la roda de premsa posterior al partit Ernesto Valverde va ser clar: “No tinc cap dubte amb el gol de Luis Suárez, és claríssim, però sempre es busca la polèmica i això no acabarà ni amb el VAR ni amb cap robot”. Paral·lelament, Jordi Alba també hi va dir la seva: “Potser hi ha contacte entre el Luis i el porter, però toca abans la pilota, per mi no hi ha falta”. Poc abans, el tècnic del Leganés, Mauricio Pellegrino, havia ofert un altre parer: “Quan hi ha contacte dins de l’àrea amb el porter, és falta. Al Barça no li cal fer aquest tipus de gols per guanyar...” La polèmica està servida.

Valverde: “Messi tornarà a rotar”

Sigui com sigui, el Barça va guanyar i Valverde va analitzar el partit: “Havíem de tenir paciència fins a trobar l’encert de cara a porteria”. Valverde també va parlar de la baixa de Messi: “Els jugadors són conscients que s’han de dosificar, són coses que parlem i hem pensat que avui era millor que descansés a l’inici. Anirem rotant al llarg de la temporada, Messi i altres jugadors”. El tècnic també va valorar que quan l’argentí juga, a part de fer-ho tot de “manera espectacular”, també és “un gran motiu per intimidar el rival”.