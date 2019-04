Valverde: "Quan guanyarem la Lliga? Bé, primer hem de guanyar-la"

Valverde ha celebrat aquesta nit la victòria del Barça contra la Reial Societat des de la llibreta d'entrenador, de descomptar els partits abans de complir els objectius. El tècnic ha insistit en la seva creuada de contextualitzar els resultats de l'equip: "El partit ha tingut molta dificultat per a nosaltres. Ells han estat molt bé, són un gran equip i venim d'una setmana que s'ha centrat en la Lliga de Campions. Tornar-te a endollar no és fàcil, ens ha costat. Entenem aquesta situació. Tots els equips que disputen competició europea han patit per guanyar. Això ens ajuda a valorar la nostra feina. La gent només pensa en quin moment guanyarem la Lliga. És una broma", ha comentat.

"Hem d'eliminar del cap que tenim un marge de nou punts amb el segon classificat. No és fàcil. Cada vegada que es fa una reflexió sobre la planificació de les rotacions, s'accepta que guanyarem el títol. Bé, primer l'hem de guanyar. A cada partit ens trobarem un rival que intentarà superar-nos. Estic convençut que ens sentirem exigits fins al final de la temporada", ha insistit, fent referència al Reial Madrid: "Al final, sempre veus els seus partits. És un rival més, per números, el respectem i revisem els seus partits".

El 'Txingurri' ha deixat clar que la seva prioritat és la competició domèstica. El calendari no el deixa centrar-se únicament en la Champions. "No puc planificar moltes coses. Avui tenia una idea clara de l'alineació sent conscient que avui era el primer partit d'aquesta setmana. El proper dia haurem d'intentar guanyar una altra vegada. Al món del futbol, no saps per què, però sempre has de guanyar", ha assenyalat.

Sobre els xiulets i l'ovació que ha rebut Coutinho, Valverde no ha volgut alimentar les polèmiques: "Es va organitzar un gran rebombori després del seu gest. Tot el que genera el Barça convida als debats. Crec que avui molts aficionats han reconegut el seu treball. La gent vol que ho donis tot, com Arturo Vidal, que també ha estat ovacionat", ha dit.