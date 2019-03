Valverde: "Haver guanyat el clàssic de dimecres no és cap garantia de res"

Ernesto Valverde ha valorat el que suposaria tornar a guanyar aquest dissabte al Santiago Bernabéu: "Intentarem guanyar, per descomptat. Guanyar significaria restar punts a un rival directe a la Lliga, però sabem que és molt difícil repetir el resultat de dimecres". El tècnic blaugrana ha volgut, però, rebaixar la seva condició de favorit: "De la mateixa manera que la victòria et dona confiança, la derrota fa que vulguis que arribi el pròxim partit per treure't la sensació de derrota del damunt, que és el que espera fer el Madrid. Pot passar qualsevol cosa i volem guanyar, però no és cap garantia haver guanyat dimecres". El Txingurri no ha donat pistes de l'onze, però ha dit que no descarta fer algun canvi en l'alineació de dimecres.



Valverde, que ha admès que l'objectiu de la temporada és guanyar tots els títols, ha volgut ser prudent: "Encara no hem guanyat res. Som a la final de Copa, que alguns deien que llençaríem, i ja s'ha vist que no, però encara hem de jugar la final contra el València, que és un gran equip". El tècnic també ha parlat de Dembélé , tant per les seves pèrdues de pilota com pels seus encerts: "És un regatejador, i això suposa perdre pilotes a vegades; la qüestió és on es perdin. És un jugador amb moltes habilitats, que ens ajuda molt i esperem que tingui més encert que desencert, òbviament".



El tècnic blaugrana, que va fer autocrítica dimecres a l'afirmar que no li va agradar gens el primer temps del seu equip al Bernabéu, ha afirmat que també es poden treure "bones conclusions" del clàssic de Copa, com, per exemple, "la contundència i la solidaritat que va mostrar l'equip". Valverde ha defensat Arturo Vidal, malgrat que no ha sigut titular en cap dels clàssics: "Estic content amb ell, i som més d'onze jugadors, i ha jugat molts altres partits. També va fer el cinquè gol del clàssic de la primera volta a la Lliga".

El València, rival a la final de Copa

L'entrenador blaugrana també ha parlat de la càrrega física i emocional que suposa jugar dos clàssics tan seguits a aquestes altures de la temporada: "És el primer cop que m'hi trobo, tret de la Supercopa, esclar. Suposa desgast perquè són partits que requereixen un esforç extra i també s'han de gestionar emocionalment, pel que suposen les victòries i les derrotes contra el Madrid". El Txingurri també ha parlat del València, rival del Barça a la final de Copa: "No els hem pogut guanyar, hem empatat quan ens hem vist les cares aquesta temporada. És un rival difícil i serà una final bonica".