Valverde: "Ells han tingut 5 minuts, nosaltres els 85 restants"

Satisfet i reivindicatiu, Ernesto Valverde ha posat una nota altíssima al joc del seu equip el dia que el Barça ha derrotat el Manchester United (3-0) i s'ha classificat per a les semifinals de la Champions. "Ha estat un gran partit. Hem tingut dificultats a l'inici però l'equip s'ha refet, de mica en mica ha entrat en el joc i hem tingut les ocasions per guanyar", ha comentat el Txingurri.

Valverde ha volgut treure ferro al fet que el United hagi posat la por al cos al Barça, als primers minuts, amb un xut al pal a la primera acció del partit. "És cert que aquella jugada toca al travesser i que això ens ha descol·locat una mica. Però han sigut 5 minuts. Els altres 85 els hem controlat nosaltres, més el descompte".

De tota manera, Valverde ha reconegut que aquestes concessions no es poden fer a Europa. "Això s'ha de tenir en compte a la Champions", on "no hi ha cap resultat de l'anada que et garanteixi res", en referència també al partit de Torí, en què l'Ajax ha eliminat la Juve contra pronòstic.

De Leo Messi, autor dels dos primers gols, n'ha lloat la seva intervenció a tots els nivells. "Saps que apareixerà en els partits clau, no només a nivell individual sinó també col·lectiu. Ell porta el pes ofensiu de l'equip i quan està així és imparable".

Finalment, ha defensat Coutinho després del gest en què s'ha encarat amb la graderia, tapant-se les orelles. "No sé què significa, però jo em quedo amb el golàs que ha fet. Al final ens quedem amb petits detallets, però, per a mi, l'important és el que es veu a la gespa".